بعثة نجوم القدس الفلسطيني تصل إلى تونس استعداداً لودية النادي الإفريقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وصلت مساء اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 بعثة منتخب نجوم القدس الفلسطيني إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك قبل المواجهة الودية المنتظرة أمام النادي الإفريقي يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.

و ستُقام المباراة الدولية الودية بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقاً من الساعة الرابعة عصراً، في إطار تعزيز العلاقات الرياضية والأخوية بين الجانبين.

و كان في استقبال بعثة المنتخب الفلسطيني رئيس النادي الإفريقي محسن الطرابلسي ، الذي رحّب بالوفد وأكّد على أهمية هذا اللقاء في دعم أواصر التعاون الرياضي بين تونس وفلسطين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



