Français
Anglais
العربية
عالمية

بعد أستراليا : فرنسا تقرّ قانونًا يمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 سنة

بعد أستراليا : فرنسا تقرّ قانونًا يمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 سنة

أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون يفرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى الحدّ من الإفراط في الجلوس أمام الشاشات وتعزيز حماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وحظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الجمعية الوطنية، إذ صوّت لصالحه 130 نائبًا مقابل 21، خلال جلسة مطوّلة استمرت إلى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. ومن المنتظر أن يُحال النصّ إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رحّب بإقرار التشريع، واصفًا إيّاه في منشور على منصة “إكس” بـ”الخطوة الكبيرة” لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر المنصات الرقمية وخوارزمياتها.

وينصّ المشروع كذلك على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ما يجعل فرنسا ثاني دولة تعتمد هذا التوجّه بعد أستراليا التي أقرت في ديسمبر الماضي منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.

وفي مقطع فيديو بثّه يوم السبت، شدّد ماكرون على أنّ “مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع ولا للتلاعب”، سواء من قبل المنصات الرقمية أو الخوارزميات.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ على القانون بحلول منتصف فيفري، بما يتيح دخوله حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل. وأوضح أن شركات التواصل الاجتماعي ستحصل على مهلة إلى غاية 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات التي لا تحترم الحد الأدنى القانوني للسن.

وكانت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية قد حذّرت هذا الشهر من الآثار السلبية لمنصات مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام على المراهقين، خاصة الفتيات، مع التأكيد على أنّها ليست العامل الوحيد وراء تدهور صحتهم النفسية.

ويشمل التشريع الجديد مخاطر مثل التنمّر الإلكتروني والتعرّض للمحتوى العنيف، حيث ينصّ صراحة على منع القاصرين دون 15 عامًا من الولوج إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. غير أن تطبيق هذا القانون يظلّ مرتبطًا بتطوير نظام أوروبي فعّال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو مسار لا يزال قيد الإعداد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

411
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

354
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
339
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
318
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
309
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
301
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
300
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
289
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي
271
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
268
اقتصاد وأعمال

السّوق التّونسيّة تستوعب أكثر من 93 ألف سيّارة خلال سنة 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى