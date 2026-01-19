بعد أشهر من سرقة كبرى… اللوفر يواجه اليوم أزمة اجتماعية تُجبره على الإغلاق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُغلق متحف اللوفر، اليوم الاثنين 19 جانفي 2026، بسبب حركة احتجاجية، حيث أعلن المتحف عن إغلاق استثنائي خلال هذا اليوم. وأضاف في بيان له: «سيتم إرجاع المبالغ تلقائيًا للأشخاص الذين قاموا بحجز تذاكر لزيارة المتحف اليوم، دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء».

وكانت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) قد أوضحت أن الأجور لا تعكس مستوى استثمار العاملات والعاملين، في ظل تواصل المشاريع وتزايد وتيرة العمل، ما أدى إلى ضغط متصاعد وصعوبات متنامية يواجهها الإطار البشري.

من جهتها، أفادت النقابة الفرنسية CGT (الكونفدرالية العامة للشغل) في بيان صادر اليوم بأن «أعوان متحف اللوفر في إضراب منذ 15 ديسمبر 2025، وهم يعانون من تدهور متواصل في ظروف العمل، كما أن نقص الإمكانيات وتوجيهها بشكل غير ملائم يحول دون تمكينهم من أداء مهامهم في إطار المرفق العمومي».

وللتذكير، شهد متحف اللوفر، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، عملية سرقة بواسطة الكسر في قاعة أبولو التي تضم المجموعة الملكية من الأحجار الكريمة وألماس التاج. وقد استهدفت العملية واجهتين زجاجيتين عاليتي الحماية، وأسفرت عن سرقة ثمانية قطع ذات قيمة تراثية لا تُقدّر بثمن.

