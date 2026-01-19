Français
Anglais
العربية
الأخبار

بعد أشهر من سرقة كبرى… اللوفر يواجه اليوم أزمة اجتماعية تُجبره على الإغلاق

أُغلق متحف اللوفر، اليوم الاثنين 19 جانفي 2026، بسبب حركة احتجاجية، حيث أعلن المتحف عن إغلاق استثنائي خلال هذا اليوم. وأضاف في بيان له: «سيتم إرجاع المبالغ تلقائيًا للأشخاص الذين قاموا بحجز تذاكر لزيارة المتحف اليوم، دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء».

وكانت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) قد أوضحت أن الأجور لا تعكس مستوى استثمار العاملات والعاملين، في ظل تواصل المشاريع وتزايد وتيرة العمل، ما أدى إلى ضغط متصاعد وصعوبات متنامية يواجهها الإطار البشري.

من جهتها، أفادت النقابة الفرنسية CGT (الكونفدرالية العامة للشغل) في بيان صادر اليوم بأن «أعوان متحف اللوفر في إضراب منذ 15 ديسمبر 2025، وهم يعانون من تدهور متواصل في ظروف العمل، كما أن نقص الإمكانيات وتوجيهها بشكل غير ملائم يحول دون تمكينهم من أداء مهامهم في إطار المرفق العمومي».

وللتذكير، شهد متحف اللوفر، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، عملية سرقة بواسطة الكسر في قاعة أبولو التي تضم المجموعة الملكية من الأحجار الكريمة وألماس التاج. وقد استهدفت العملية واجهتين زجاجيتين عاليتي الحماية، وأسفرت عن سرقة ثمانية قطع ذات قيمة تراثية لا تُقدّر بثمن.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

304
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
298
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
270
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
264
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
261
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
260
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
253
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
252
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
244
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى