بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية ، في بلاغ رسمي ، عن انطلاق تدخل مصالح المعهد الوطني للتراث لتوثيق ودراسة ما أظهرته الأمطار الأخيرة من معالم وبقايا أثرية بالموقع الأثري هرقلة من ولاية سوسة.

وأوضح البلاغ أن هذه التدخلات الميدانية تندرج في إطار حماية التراث الوطني والاستجابة السريعة للتغيّرات الطبيعية التي قد تكشف عن مؤشرات أثرية جديدة أو تهدّد سلامة المواقع المصنّفة. ويعمل خبراء المعهد على توثيق المعطيات المكتشفة، وتقييم وضعية الموقع، واتخاذ الإجراءات العلمية والفنية الضرورية لضمان صونه.

