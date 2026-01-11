بعد «أوريدو تونس».. تعيين منصور راشد آلخاطر رئيسًا تنفيذيًا لمركز قطر للمال

أعلن مركز قطر للمال (QFC) تعيين منصور راشد آلخاطر في منصب الرئيس التنفيذي (CEO)، على أن يتولى مهامه ابتداءً من 11 جانفي 2026.

و تمثل هذه الخطوة محطة جديدة للمؤسسة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، وتستقطب شركات محلية و دولية ترغب في التمركز في قطر ضمن إطار مخصص للأنشطة المالية والتجارية.

و بحسب بلاغ صادر عن «هيئة مركز قطر للمال» (QFC Authority)، يخلف منصور راشد آلخاطر يوسف محمد الجيدة على رأس المؤسسة.

و يبرز الإعلان وصول قائد يُنظر إليه على أنه من الأسماء المعروفة في المنظومة الإقليمية، في وقت يواصل فيه المركز جهوده لتعزيز جاذبية الساحة المالية القطرية وترسيخ دوره ضمن ديناميكية تنويع الاقتصاد الوطني.

و يحظى هذا التعيين باهتمام في تونس أيضًا، إذ تولّى منصور راشد آلخاطر منصب الرئيس التنفيذي لـ«أوريدو تونس» منذ نوفمبر 2019.

و تزامنت فترة إدارته للمشغل مع مرحلة تسارع في تحولات قطاع الاتصالات، حيث باتت المنافسة تُقاس بقدر ما تُقاس بجودة الشبكات بقدرات الابتكار في الخدمات، وتجربة الحريف، وتحديث المنظمات و أساليب العمل.

و في المقابل، تم ضبط الانتقال القيادي داخل «أوريدو تونس» مسبقًا؛ إذ باشر إياس نايف عساف مهامه رئيسًا تنفيذيًا للشركة ابتداءً من 10 جانفي 2026، أي عشية التحاق منصور راشد آلخاطر بمركز قطر للمال.

و تعكس هذه الفترة الزمنية القصيرة عملية تسليم مُحكمة واستمرارية في الحوكمة، ضمن سياق تُجري فيه المجموعات الكبرى في الاتصالات تعديلات دورية على فرقها القيادية لمواكبة أولوياتها الاستراتيجية.

أما بالنسبة لمركز قطر للمال، فتبدو الرهانات واضحة: مواصلة تعزيز بيئة مواتية للمستثمرين والشركات، عبر حوكمة قادرة على الجمع بين الرؤية والتنفيذ والمصداقية الدولية.

و يقدم المركز نفسه بوصفه قطب أعمال و مال في الدوحة، يهدف إلى مرافقة مختلف الهياكل، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبرى، في التأسيس والتوسع داخل قطر. وفي هذا الإطار، قد يمثل تعيين شخصية تمتلك خبرة عملية في قيادة التغيير والإدارة التشغيلية و الاستراتيجية الإقليمية عنصر قوة إضافيًا.

و بعيدًا عن الطابع المؤسسي للإعلان، تعكس هذه الخطوة أيضًا تنامي حركة انتقال الكفاءات بين قطاعات الاتصالات واستراتيجيات الشركات والأنظمة المالية، خصوصًا في منطقة الخليج، حيث ترتكز التحولات الاقتصادية على تقاطع التمويل والرقمنة والابتكار و تعزيز الجاذبية الدولية.