Français
Anglais
العربية
سياسة

بعد إسقاطه في البرلمان: نواب الغرفة التشريعية الثانية يُعيدون مقترح الزيادة في الأجور بـ7% إلى الواجهة (فيديو)

أكد النائب بالبرلمان ياسر قوراري في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” عددا من نواب مجلس الجهات والأقاليم تبنوا مقترح تسقيف الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بـ7%.

وأوضح النائب أن النائب بمجلس بالغرفة التشريعية الثانية، دلال اللموشي بمعية عدد من زملائها تنبوا هذا المقترح وسيتم إعادة طرحه خلال مناقشة نواب الغرفة الثانية لمشروع قانون المالية 2026 مذكرا بأن هذا المقترح لم يمرر في البرلمان رغم حصوله على 50 صوتا وذلك لأنه لم يحظى بالأغلبية اللازمة للإقرار وهو 54 صوتا وفق تأكيده.

ولفت القوراري الى أن النسبة المقترحة من قبل وزارة المالية وفق الأرقام في مشروع قانون المالية 2026 هي في حدود 3.8% مضيفا “وهذه النسبة لا تغطي حتى نسب التضخم والتي تقر وزيرة المالية بأنها في حدود 5.4%”.

وأكد محدثنا أن الأصداء تؤكد وجود طيف واسع من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم موافقون عليه مضيفا “وفي صورة تمريره يتم إعادة طرحه صلب لجنة التوافقات في الغرفتين ويمكن اعادته”.

وشدد النائب أن هذا المقترح لا يعني مطلقا أن الوظيفية التشريعية تحل مقام الطرف الاجتماعي مطلقا موضحا “نحن لا نحل محل الطرف الاجتماعي ونحترم دوره ..لكن حين تتعطل المفاوضات الاجتماعية..نحن لدينا التفويض الشعبي لنيابته في كل مشاكله وكل استحقاقاته بالتالي لا يمكن أن نترك الشعب التونسي منفردا في مواجهة خيارات الحكومة التي قد حتى تسقف الزيادة في الأجور بـ2% فقط”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

595
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

358
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
335
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
306
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
300
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
299
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
291
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
284
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
283
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
264
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى