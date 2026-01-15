بعد إغلاق مؤقت.. إيران تُعيد فتح مجالها الجوّي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتّحدة وإيران، وهو ما أجبر شركات الطّيران على إلغاء الرحلات أو تغيير مسارها أو تأخير بعضها.

وكان إشعار على موقع إدارة الطّيران الاتحادية أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء. ورفع الإشعار قبيل الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أن خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد. وحدث الإغلاق المؤقت في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للتعامل مع الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

