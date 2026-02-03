بعد التحديث والتجديد: مكتب بريد سيدي داود يفتح أبوابه من جديد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُعيد، اليوم الاثنين 02 فيفري 2026، فتح مكتب بريد سيدي داود (CP-2046) من ولاية تونس في حلّته الجديدة، وذلك بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة والتجديد، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وقد أكد البريد التونسي أنّ المكتب أصبح مجهزًا بموزّع آلي للأوراق المالية DAB، وسيوفّر مختلف الخدمات البريدية والمالية لفائدة المواطنين والمؤسسات بالمنطقة، بما يساهم في تخفيف الضغط على بقية المكاتب وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



