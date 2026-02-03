Français
بعد التحديث والتجديد: مكتب بريد سيدي داود يفتح أبوابه من جديد

أُعيد، اليوم الاثنين 02 فيفري 2026، فتح مكتب بريد سيدي داود (CP-2046) من ولاية تونس في حلّته الجديدة، وذلك بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة والتجديد، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وقد أكد البريد التونسي أنّ المكتب أصبح مجهزًا بموزّع آلي للأوراق المالية DAB، وسيوفّر مختلف الخدمات البريدية والمالية لفائدة المواطنين والمؤسسات بالمنطقة، بما يساهم في تخفيف الضغط على بقية المكاتب وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

