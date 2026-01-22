Français
Anglais
العربية
الأخبار

بعد التقلبات الجوية الأخيرة: سفارة السويد تعبّر عن تضامنها الكامل مع تونس

بعد التقلبات الجوية الأخيرة: سفارة السويد تعبّر عن تضامنها الكامل مع تونس

أعربت سفارة السويد في تونس عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي على إثر موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وما خلّفته من خسائر بشرية وأضرار مادية في عدد من الجهات.

وتقدّمت السفارة، في بيان لها، بـأحرّ التعازي إلى عائلات وأقارب الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذه الظروف الأليمة، معبّرة عن تعاطفها العميق ومواساتها الصادقة لكافة المتضرّرين من هذه الأحداث المناخية الاستثنائية.

وفي هذا السياق الصعب، شدّدت سفارة السويد على أهمية التضامن والتآزر وروح المساعدة المتبادلة في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، مؤكّدة أن هذه القيم تمثّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات.

 

كما عبّرت السفارة عن تقديرها الكبير لمجهودات فرق الإنقاذ والإغاثة والخدمات العمومية التي تواصل العمل دون انقطاع من أجل حماية الأرواح والتقليل من الأضرار، مثمّنة التزامها وتضحياتها في هذا الظرف الدقيق.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

504
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

340
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
324
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
320
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
312
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
289
الأخبار

المدرب نبيل الكوكي يتكفل بتنقل فريق الأولمبي الباجي وهذه أبرز الغيابات في مباراة قابس
281
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
277
أخر الأخبار

المنستير: ارتفاع حصيلة ضحايا التقلبات الجوية بالمكنين إلى أربع وفيات
272
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
266
أخر الأخبار

تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى