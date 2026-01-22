بعد التقلبات الجوية الأخيرة: سفارة السويد تعبّر عن تضامنها الكامل مع تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعربت سفارة السويد في تونس عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي على إثر موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وما خلّفته من خسائر بشرية وأضرار مادية في عدد من الجهات.

وتقدّمت السفارة، في بيان لها، بـأحرّ التعازي إلى عائلات وأقارب الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذه الظروف الأليمة، معبّرة عن تعاطفها العميق ومواساتها الصادقة لكافة المتضرّرين من هذه الأحداث المناخية الاستثنائية.

وفي هذا السياق الصعب، شدّدت سفارة السويد على أهمية التضامن والتآزر وروح المساعدة المتبادلة في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، مؤكّدة أن هذه القيم تمثّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات.

كما عبّرت السفارة عن تقديرها الكبير لمجهودات فرق الإنقاذ والإغاثة والخدمات العمومية التي تواصل العمل دون انقطاع من أجل حماية الأرواح والتقليل من الأضرار، مثمّنة التزامها وتضحياتها في هذا الظرف الدقيق.

