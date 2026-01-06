بعد الجدل حول التعريفات الجديدة عند الحدود الجزائرية: توضيح رسمي من السفارة التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر عن انطلاق السلطات الجزائرية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، في تطبيق الزيادة في معلوم استهلاك الوقود على المسافرين المتنقلين عبر المعابر الحدودية البرية، وذلك ابتداءً من 4 جانفي 2026.

ويشمل هذا الإجراء كافة المسافرين، من جزائريين وأجانب، المتوجهين إلى الخارج بما في ذلك الجمهورية التونسية، تنفيذاً لما نصت عليه المادة 97 من قانون المالية الجزائري لسنة 2026.

وأشارت السفارة في بلاغ لها الى انه يتم استخلاص المعلوم إلكترونياً عبر منصة “طابعكم” أو على مستوى قباضات الضرائب، حيث يُطالب السائق بدفع المعلوم عند كل عملية خروج تحت رقابة مصالح الجمارك.

وبموجب التعريفات الجديدة، يُحتسب المعلوم للسيارات السياحية حسب عدد الخرجات اليومية، بواقع 1000 دينار جزائري للخروج الواحد، و5000 دينار لخرجتين، و10 آلاف دينار لثلاث خرجات، و25 ألف دينار في حال القيام بأربع خرجات أو أكثر.

أما بالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان، فقد حُدد المعلوم بـ 5000 دينار جزائري للخروج الواحد، ويرتفع إلى 12 ألف دينار للحافلات والشاحنات التي يفوق وزنها 10 أطنان.

