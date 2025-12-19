بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل

بعد الجزائري فؤاد بوسطوان، صاحب 20 براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والذي تفوّق على أمازون، وبعد مهدي شويتن مؤسس أول مصنع للذكاء الاصطناعي في فرنسا، يبرز اليوم اسم جديد لا بد من إضافته إلى هذه القائمة : نيل زغيدور.

هذا الشاب يقف خلف اثنين من أبرز عمالقة الذكاء الاصطناعي (AI) وأكثرهم تأثيرًا في فرنسا. وهو نجل شخصية معروفة في الوسط الإعلامي، الكاتب والباحث والصحفي الفرنسي-الجزائري سليمان زغيدور، رئيس التحرير وكاتب العمود في قناة TV5 Monde.

زغيدور الابن هو المدير التنفيذي لشركة Gradium الناشئة وعضو مؤسس في مختبر الأبحاث Kyutai. شغفه الأساسي يتمثل في الذكاء الاصطناعي الصوتي. وما ينجزه الشاب وفريقه يُعدّ استثنائيًا، إذ يتفوّقون في بعض المجالات حتى على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

يقول رائد الأعمال الشاب في تصريح لقناة BFM Business: «ابتكرنا أول نموذج للمحادثة الآنية قبل OpenAI وGoogle بعدة أشهر، رغم أن لديهما عددًا من الموظفين يفوقنا بألف مرة». ويوضح أنه اتجه مبكرًا نحو الذكاء الاصطناعي الصوتي «الآني، القادر على توفير تفاعل طبيعي تمامًا كما لو كان مع إنسان».

و عن سرّ تفوّقه على المنافسة العالمية، يشرح زغيدور أن محاكاة الصوت البشري والتفاعل الإنساني بدقة تتطلب تجاوز «حدود تقنية» معقدة، وهو ما يستدعي خبرات عالية «لكسر هذه الحواجز… وهذا بالضبط مجال تخصصنا».

بعد تجربة مهنية في كبرى الشركات العالمية مثل Meta (فيسبوك سابقًا) وGoogle، قرر نيل زغيدور رسم مساره الخاص في فرنسا، إلى جانب ثلاثة مهندسين آخرين.

و تمكن هذا الفرنسي-الجزائري من تفادي فخ الاستثمارات الضخمة والانتظار الطويل لتحقيق الربحية، إذ جاء النجاح سريعًا، حيث حققت شركته أولى إيراداتها بعد ستة أسابيع فقط من انطلاق نشاطها.

و يؤكد زغيدور : «لدينا بالفعل عملاء في الولايات المتحدة وأوروبا، ونولي اهتمامًا متزايدًا بآسيا أيضًا. طموحنا هو بناء بطل أوروبي متجذر محليًا، ثم التحول إلى بطل عالمي، حتى في مواجهة عمالقة التكنولوجيا». وهو طموح يراه مشروعًا بالنظر إلى مستوى الابتكار الذي تقدمه شركته.

و يضيف بفخر : «نحن الخبراء التاريخيون في الذكاء الاصطناعي الصوتي، وقد ابتكرنا معظم التقنيات التي تستخدمها اليوم شركات مثل OpenAI وGoogle وغيرها».

هذا الزخم جذب اهتمام المستثمرين بقوة، إذ نجحت شركته في جمع تمويل بقيمة 60 مليون يورو، بمشاركة أسماء بارزة مثل المليارديرين كزافييه نيل ورودولف سعادة، في واحدة من أكبر جولات التمويل في قطاع الذكاء الاصطناعي بفرنسا.

و رغم شراسة المنافسة، يظل نيل زغيدور مؤمنًا بمشروعه كما في اليوم الأول.

و للتميّز أكثر، يعمل فريقه حاليًا على تعميق البحث في «الفهم الدقيق للأذن البشرية، والكلام، وكيفية نمذجة المحادثة».

و هم يطمحون إلى إحداث نقلة نوعية في مراكز الاتصال أو في مجالات التعلّم المخصص.