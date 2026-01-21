Français
بعد الخسائر البشرية جراء الأمطار: سويسرا تعلن تضامنها مع تونس

عبّرت سفارة سويسرا بتونس عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية بعدد من المناطق.

وقدّمت السفارة، في بيان لها، أحرّ التعازي لعائلات الضحايا وأقاربهم الذين فقدوا أبناءهم في هذه الظروف الأليمة، مؤكدة أن مشاعر التعاطف والمؤازرة تتجه أيضًا إلى كل المتضررين من هذه الأحداث، إضافة إلى فرق الإغاثة والمصالح العمومية التي تواصل مجهوداتها الميدانية.

