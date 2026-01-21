بعد الخسائر البشرية جراء الأمطار: سويسرا تعلن تضامنها مع تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عبّرت سفارة سويسرا بتونس عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية بعدد من المناطق.

وقدّمت السفارة، في بيان لها، أحرّ التعازي لعائلات الضحايا وأقاربهم الذين فقدوا أبناءهم في هذه الظروف الأليمة، مؤكدة أن مشاعر التعاطف والمؤازرة تتجه أيضًا إلى كل المتضررين من هذه الأحداث، إضافة إلى فرق الإغاثة والمصالح العمومية التي تواصل مجهوداتها الميدانية.

