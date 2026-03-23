بعد الصيام : نصائح لنظام غذائي لتفادي الزيادة في الوزن [فيديو]

قدّمت أخصائية التغذية غالية عطواني، في تصريح لـ”تونس الرقمية”، جملة من التوصيات المهمة لاعتماد نظام غذائي صحي بعد شهر رمضان، خاصة مع العودة التدريجية إلى نسق الأكل العادي وتفادي اكتساب الوزن.

وأكدت في البداية على ضرورة استرجاع نظام ثلاث وجبات يوميا، حيث يحلّ الفطور محل السحور، والعشاء محل الإفطار، مع إضافة وجبة غداء متوازنة تعتمد على أطعمة خفيفة وصحية، مع إمكانية تناول وجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهر.

كما شددت على أهمية التقليل من المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، وتعويضها بعصائر طبيعية محضّرة في المنزل، إلى جانب تجنب الوجبات السريعة التي تتميز بسعرات حرارية مرتفعة وصعوبة في الهضم.

ونصحت أيضا بتفادي عادة الأكل بين الوجبات، التي غالبا ما يتم التخلص منها خلال رمضان، مع التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل السلطات لتحسين عملية الهضم.

وفي ما يتعلق بحلويات العيد، دعت إلى الاعتدال وعدم الإفراط، مشيرة إلى أنه يمكن الاكتفاء بحصتين أو ثلاث في فترة ما بعد الظهر، مرفوقة بالقهوة أو الشاي دون سكر.

وفي الختام، أكدت على أهمية شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا، مع إمكانية تناول مشروبات الأعشاب، إضافة إلى الحفاظ على نشاط بدني خفيف لضمان عودة صحية ومتوازنة.

