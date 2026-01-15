بعد تدخل الرئيس : جلسة عاجلة اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول أزمة الأدوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح كداشي، أن جلسة عاجلة ستعقد اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح الكداشي في تصريح للاذاعة الوطنية، أن الجلسة ستتناول أزمة الأدوية والعلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشرف عصر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزيّة للبلاد التونسية أمال فطوم، و رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء ريم غشام عطية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة سميّة ميلاد ،ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي ،ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة محمد زبير قيقة.

