بعد تصاعد الحرب على لبنان: وصول 9 تونسيين إلى تونس ضمن رحلات إجلاء (فيديو)

وصل، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، إلى مطار تونس قرطاج، تسعة مواطنين تونسيين، بعد إجلائهم من لبنان، في ظل الأوضاع الأمنية الحرجة التي تشهدها البلاد، إلى جانب التوترات المتصاعدة في عدد من دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط نتيجة الاستهدافات العسكرية.

وكان في استقبال المواطنين لدى وصولهم، ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب الهلال الأحمر التونسي وعدد من أفراد عائلاتهم.

وأكد أمين مال الهلال الأحمر التونسي، رمزي يحيى في تصريح لمراسل “تونس الرقمية”، أن هذه المجموعة تمثل الدفعة الثالثة من التونسيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان، في إطار جهود متواصلة لإعادة المواطنين إلى أرض الوطن.

وأوضح أن عملية الإجلاء تمت بتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر التونسي تولى بدوره تأمين الإعاشة لعدد من أفراد المجموعتين السابقتين، وذلك بعد إيوائهم بأحد النزل وبدار شباب.

