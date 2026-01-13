بعد تهديدات ترامب…اجتماع أمريكي دنماركي مرتقب لبحث قضية غرينلاند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المتوقع أن يجتمع مسئولون أمريكيون مع نظرائهم الدنماركيين الأربعاء، لبحث قضية غرينلاند بعد إعلان البيت الأبيض رغبة ترامب بشراء الجزيرة وتصريحات المسئولين في واشنطن، بمناقشة خيارات متعددة للاستحواذ على جرينلاند، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية الأمريكية.

وفقا لشبكة سي بي اس، قلل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من شأن التهديد باستخدام القوة العسكرية في تصريحاته للصحفيين، إلا أن ترامب مجددًا أكد على الاحتمال مساء الأحد، قائلاً: إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك.

و أضاف ترامب : أودّ التوصل إلى اتفاق معهم. إنه أسهل. ولكن بطريقة أو بأخرى، سنحصل على غرينلاند، مرددًا تصريحه السابق يوم الجمعة حين قال: إذا لم نفعل ذلك بالطريقة السهلة، فسنفعله بالطريقة الصعبة.

و قال السيناتور تيم كين، الذي التقى بمسؤولين دنماركيين الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن الديمقراطيين و الجمهوريين في الكونغرس سيتحدون لوقف أي عمل عسكري يهدف إلى الاستيلاء على غرينلاند.

و أضاف : لن نسلك الطريق الصعب، ولن نسلك الطريق السهل.وتابع السيناتور الديمقراطي: إما أن نواصل العمل مع الدنمارك كدولة ذات سيادة وحليفة لنا، ولن نعاملها كخصم أو عدو.

و في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأن ملكية غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، مهمة لأنها “ما أشعر أنه ضروري نفسيًا لتحقيق النجاح”.

و قد أكد ترامب مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضمها لأغراض دفاعية. وكتب حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري، جيف لاندري، الذي عينه ترامب مبعوثًا خاصًا إلى غرينلاند الشهر الماضي، يوم الأحد على موقع إكس: للتاريخ أهمية.

دافعت الولايات المتحدة عن سيادة غرينلاند خلال الحرب العالمية الثانية عندما عجزت الدنمارك عن ذلك .. وبعد الحرب، أعادت الدنمارك احتلالها، متجاهلةً بروتوكول الأمم المتحدة. يجب أن يكون الأمر متعلقًا بالضيافة لا بالعداء.

