بعد تهديدات واشنطن… الذهب عند مستوى غير مسبوق والفضة تسجّل رقماً قياسياً جديداً

بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية جديدة على ثماني دول أوروبية، سجّل كلّ من الذهب والفضة، هذا الاثنين، مستويات قياسية غير مسبوقة، مستفيدين من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ففي مستهلّ التعاملات الآسيوية، ارتفع سعر الذهب إلى 4.690,59 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى في تاريخه، في حين بلغ سعر الفضة بدوره ذروة تاريخية جديدة عند 94,12 دولارًا للأونصة.

وللتذكير، كان دونالد ترامب قد صعّد، يوم السبت، من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، متوعّدًا بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على ثماني دول أوروبية، من بينها فرنسا، متهمًا إياها بخوض «لعبة خطيرة للغاية»، وذلك إلى أن تتمكّن الولايات المتحدة، وفقًا لرغبته، من شراء جزيرة غرينلاند.

