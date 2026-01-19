Français
Anglais
العربية
تونس

بعد تهديدات واشنطن… الذهب عند مستوى غير مسبوق والفضة تسجّل رقماً قياسياً جديداً

بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية جديدة على ثماني دول أوروبية، سجّل كلّ من الذهب والفضة، هذا الاثنين، مستويات قياسية غير مسبوقة، مستفيدين من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ففي مستهلّ التعاملات الآسيوية، ارتفع سعر الذهب إلى 4.690,59 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى في تاريخه، في حين بلغ سعر الفضة بدوره ذروة تاريخية جديدة عند 94,12 دولارًا للأونصة.

وللتذكير، كان دونالد ترامب قد صعّد، يوم السبت، من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، متوعّدًا بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على ثماني دول أوروبية، من بينها فرنسا، متهمًا إياها بخوض «لعبة خطيرة للغاية»، وذلك إلى أن تتمكّن الولايات المتحدة، وفقًا لرغبته، من شراء جزيرة غرينلاند.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

352
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين
343
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
276
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
276
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
244
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
237
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
237
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
236
الأخبار

علي خامنئي يصف ترامب بالمجرم
234
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى