بعد حادثة نيس مع «نوفلار»… الشركة البريطانية نفسها تقترب من كارثة جديدة

يبدو أنها سلسلة حوادث مع شركة طيران واحدة، هي البريطانية إيزي جيت.

فقد كان أحد طائراتها طرفًا في حادث خطير وقع السبت الماضي في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة.

طائرتان كانتا على وشك الاصطدام، إذ كادتا تتصادمان على المدرج نفسه؛ إحداهما كانت في مرحلة الإقلاع، بينما كانت الأخرى تستعد للهبوط.

مشهد يكاد يتطابق تمامًا مع ما حدث يوم 21 سبتمبر 2025 في مطار نيس بفرنسا.

و قد نقل موقع 7sur7 تفاصيل حادثة مانشستر، كما تم توثيق هذا المشهد المرعب في مقطع فيديو صوّره أحد الشهود و انتشر لاحقًا. و يُظهر التسجيل بوضوح أن الطائرة الأولى على المدرج – التي لم تُكشف هويتها – كانت تزداد سرعة استعدادًا للإقلاع، قبل أن تظهر خلفها، و على بعد أمتار قليلة، طائرة أخرى تابعة لـ«إيزي جيت»، و قد أنزلت عجلات الهبوط و كانت في وضعية واضحة استعدادًا للهبوط…

و فور أن انتبه الطيارون إلى وجود الطائرة أمامهم، بادروا بإعادة زيادة الدفع للإقلاع مجددًا و الارتفاع، متجنبين في اللحظات الأخيرة اصطدامًا كان سيؤدي إلى كارثة مميتة لعشرات الركاب.

و هذه المناورة التي نفذها الطيارون البريطانيون هي نفسها تمامًا التي قام بها طيارو شركة نوفلار التونسية في حادثة نيس، حيث مرّت طائرة إيرباص A320 على مسافة لا تتجاوز ثلاثة أمتار من الطائرة الأخرى على المدرج.

و لا تزال النتائج النهائية للتحقيق منتظرة.

و يُذكر أيضًا أن حادثًا مشابهًا كاد أن يقع يوم 1 أكتوبر الماضي في مطار لاغوارديا بنيويورك.

و حتى الآن، لم تتحول هذه المواجهات الجوية إلى مآسٍ فعلية… حتى الآن.

