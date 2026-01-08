بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت النائب بثينة الغانمي، عضو لجنة الرياضة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن النواب يتداولون حاليًا حول إمكانية عقد جلسة عامة مع وزير الرياضة الصادق المورالي، بهدف الوقوف على أسباب النتائج الأخيرة المخيبة للمنتخب الوطني لكرة القدم.

“نحن سائرون نحو المساءلة”

وأوضحت الغانمي أن هذا التوجه يندرج ضمن المهام الرقابية للمجلس النيابي، من أجل تحديد المسؤوليات بخصوص أسباب الإخفاقات.

وأضافت: “نحن سائرون نحو المساءلة.. وجلسة الحوار هدفها الوقوف على مواطن الضعف وتفكيك الأسباب والبحث عن الحلول الممكنة”.

وشددت محدثتنا على أن الهدف من الجلسة، في حال إقرارها، لا يقتصر على طرح الأسئلة، بل يتمثل أيضًا في تشخيص مواطن الضعف داخل المنظومة الرياضية، وفتح نقاش عملي حول الحلول الممكنة التي من شأنها معالجة الاختلالات وتحسين الأداء.

دعوة إلى تشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأبرزت الغانمي أهمية التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدارة الملفات الرياضية، معتبرة أن البناء المؤسساتي والتشريعي يمثل ركيزة أساسية لأي إصلاح.

وقالت في هذا السياق: “يجب أن يكون القانون هو المترجم الحقيقي لرياضة مستدامة”، في إشارة إلى دور التشريع في إرساء حوكمة فاعلة ونتائج طويلة المدى.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



