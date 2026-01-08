Français
Anglais
العربية
سياسة

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)

أكدت النائب بثينة الغانمي، عضو لجنة الرياضة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن النواب يتداولون حاليًا حول إمكانية عقد جلسة عامة مع وزير الرياضة الصادق المورالي، بهدف الوقوف على أسباب النتائج الأخيرة المخيبة للمنتخب الوطني لكرة القدم.

“نحن سائرون نحو المساءلة”

وأوضحت الغانمي أن هذا التوجه يندرج ضمن المهام الرقابية للمجلس النيابي، من أجل تحديد المسؤوليات بخصوص أسباب الإخفاقات.

وأضافت: “نحن سائرون نحو المساءلة.. وجلسة الحوار هدفها الوقوف على مواطن الضعف وتفكيك الأسباب والبحث عن الحلول الممكنة”.

وشددت محدثتنا على أن الهدف من الجلسة، في حال إقرارها، لا يقتصر على طرح الأسئلة، بل يتمثل أيضًا في تشخيص مواطن الضعف داخل المنظومة الرياضية، وفتح نقاش عملي حول الحلول الممكنة التي من شأنها معالجة الاختلالات وتحسين الأداء.

دعوة إلى تشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأبرزت الغانمي أهمية التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدارة الملفات الرياضية، معتبرة أن البناء المؤسساتي والتشريعي يمثل ركيزة أساسية لأي إصلاح.

وقالت في هذا السياق: “يجب أن يكون القانون هو المترجم الحقيقي لرياضة مستدامة”، في إشارة إلى دور التشريع في إرساء حوكمة فاعلة ونتائج طويلة المدى.

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

347
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا

347
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]
318
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
303
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
298
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو
289
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي
282
أخر الأخبار

التجارة الخارجية.. خطط متواصلة لدعم التصدير للأسواق الواعدة
275
الأخبار

كما فعل الأسد… آية الله خامنئي قد يهيّئ منفاه لدى بوتين بمليارات الدولارات في حقائبه
268
الأخبار

صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025
265
اقتصاد وأعمال

مجلس وزاري حول مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026 ـ 2030

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى