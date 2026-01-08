Français
بعد رحيل زياد… فيروز تودّع ابنها الأصغر هلي الرحباني

في خبر حزين هزّ الوسط الفني اللبناني والعربي، فقدت السيدة فيروز، اليوم الخميس، ابنها الأصغر علي الرحباني، المعروف باسم هلي الرحباني.

هلي الرحباني، المولود سنة 1958، عاش بعيداً عن الأضواء والإعلام، ولم يكن جزءاً من المشهد الفني الذي ارتبط باسم عائلته. ورغم ابتعاده عن الشهرة، شكّل حضوره الإنساني ركناً أساسياً في حياة والدته، التي رافقته واعتنت به بصبرٍ ومحبةٍ لسنوات طويلة، في علاقة أمّ بابنها اتسمت بالاحتواء والتفاني الصامت.

 

وعانى الراحل منذ طفولته من ظروف صحية خاصة، جعلت حياته مختلفة، لكنها لم تحرمه من دفء العائلة، ولا من المكانة الخاصة التي شغلها في قلب فيروز، التي اختارت أن تحميه من صخب الشهرة وتمنحه حياة هادئة قدر الإمكان.

