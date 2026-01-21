بعد زيارة الرئيس إلى طبلبة: ما الجديد في ملف اختفاء البحارة؟ (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء 20 جانفي 2026 إلى عدد من جهات البلاد، على إثر التقلبات الجوية الحادة التي شهدتها تونس. ومن بين المناطق التي شملتها الزيارة مدينة طبلبة من ولاية المنستير، حيث تواصل الرئيس مع أهالي عدد من البحّارة المفقودين منذ يوم الاثنين الماضي، إلى جانب عدد من المواطنين الذين كانوا بعين المكان.

نجاة بحّار من بين خمسة ووجوده بسواحل جزيرة قوريا

وللوقوف على مستجدات ملف اختفاء البحّارة، تواصلت “تونس الرقمية” مع عضو المجلس المحلي بطبلبة فوزي جمعة، الذي أكد في تصريح خاص نجاة أحد البحّارة الخمسة، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا بسواحل جزيرة قوريا.

غرق القارب والعثور عليه واستمرار فقدان 4 بحّارة

وأوضح فوزي جمعة أن خمسة بحّارة غادروا ميناء طبلبة أول أمس الاثنين قرابة منتصف النهار، قبل أن يتعرض قاربهم إلى الغرق. وأضاف أنه تم العثور على القارب، في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة عن 4 بحّارة مفقودين إلى حد الآن.

عمليات البحث تتواصل مع تحسن نسبي في الطقس

وأشار المتحدث إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث، خاصة مع الاستقرار النسبي للعوامل الجوية اليوم، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع والي الجهة الذي أكد المتابعة الحينية للملف. وأضاف: “نأمل أن تتوّج عمليات البحث بإيجادهم أحياء”.

“الملف أصبح محل متابعة من أعلى هرم السلطة”

وبخصوص زيارة رئيس الجمهورية إلى طبلبة، ثمّن عضو المجلس المحلي هذه الخطوة، معتبرًا أنها تؤكد أن الملف بات محل متابعة على أعلى مستوى، مضيفًا: “طالما أن الرئيس تدخّل في الملف، فإن الموضوع سيُتابَع من أعلى مستوى”.

