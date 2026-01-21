Français
Anglais
العربية
سياسة

بعد زيارة الرئيس إلى طبلبة: ما الجديد في ملف اختفاء البحارة؟ (فيديو)

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء 20 جانفي 2026 إلى عدد من جهات البلاد، على إثر التقلبات الجوية الحادة التي شهدتها تونس. ومن بين المناطق التي شملتها الزيارة مدينة طبلبة من ولاية المنستير، حيث تواصل الرئيس مع أهالي عدد من البحّارة المفقودين منذ يوم الاثنين الماضي، إلى جانب عدد من المواطنين الذين كانوا بعين المكان.

نجاة بحّار من بين خمسة ووجوده بسواحل جزيرة قوريا

وللوقوف على مستجدات ملف اختفاء البحّارة، تواصلت “تونس الرقمية” مع عضو المجلس المحلي بطبلبة فوزي جمعة، الذي أكد في تصريح خاص نجاة أحد البحّارة الخمسة، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا بسواحل جزيرة قوريا.

غرق القارب والعثور عليه واستمرار فقدان 4 بحّارة

وأوضح فوزي جمعة أن خمسة بحّارة غادروا ميناء طبلبة أول أمس الاثنين قرابة منتصف النهار، قبل أن يتعرض قاربهم إلى الغرق. وأضاف أنه تم العثور على القارب، في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة عن 4 بحّارة مفقودين إلى حد الآن.

عمليات البحث تتواصل مع تحسن نسبي في الطقس

وأشار المتحدث إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث، خاصة مع الاستقرار النسبي للعوامل الجوية اليوم، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع والي الجهة الذي أكد المتابعة الحينية للملف. وأضاف: “نأمل أن تتوّج عمليات البحث بإيجادهم أحياء”.

“الملف أصبح محل متابعة من أعلى هرم السلطة”

وبخصوص زيارة رئيس الجمهورية إلى طبلبة، ثمّن عضو المجلس المحلي هذه الخطوة، معتبرًا أنها تؤكد أن الملف بات محل متابعة على أعلى مستوى، مضيفًا: “طالما أن الرئيس تدخّل في الملف، فإن الموضوع سيُتابَع من أعلى مستوى”.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

655
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

621
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
502
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
327
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
299
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
291
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
286
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
282
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
269
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00
266
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى