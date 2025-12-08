Français
Anglais
العربية
الأخبار

بعد عام على سقوط الأسد: الأمم المتحدة تدعو إلى بناء سوريا حرّة وموحّدة

بعد عام على سقوط الأسد: الأمم المتحدة تدعو إلى بناء سوريا حرّة وموحّدة

بعد مرور عام كامل على انهيار نظام بشار الأسد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى استثمار هذا التاريخ الرمزي «لتكريم تضحيات السوريين وإحياء الآمال التي غذّت التحوّل التاريخي في البلاد».

وفي بيان نُشر الأحد، أشاد غوتيريش بـ صمود الشعب السوري وشجاعته الذي «واصل حمل الأمل رغم معاناة لا تُوصف».
وأكد أن ما شهده العام الماضي يثبت أنّ «التغيير العميق ممكن حين يُمنح السوريون القدرة والدعم لقيادة انتقالهم بأنفسهم».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المرحلة القادمة ستكون أكثر حساسية، فهي لا تقتصر على انتقال سياسي، بل تشمل إعادة بناء مجتمع ممزق وترميم الانقسامات العميقة.
وقال:
«إنها فرصة لبناء دولة حرّة، سيّدة وموحّدة، يعيش فيها كلّ سوري بأمان ومساواة وكرامة».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

394
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة

317
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
299
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
273
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
265
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
259
الأخبار

المرسى : استياء بعد تخريب ورشة للرسم موجّهة للأطفال في منتزه السعادة
251
الأخبار

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام
243
الأخبار

كرة القدم العالمية : تونس – قطر، على أية قنوات تُبث مباريات الأحد 7 ديسمبر ؟
238
الأخبار

Meta : اتفاق مع وسائل إعلام لدمج محتواها في مساعدها بالذكاء الاصطناعي
238
الأخبار

كأس العرب : التشكيلة المحتملة لتونس في مواجهة قطر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى