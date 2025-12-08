بعد عام على سقوط الأسد: الأمم المتحدة تدعو إلى بناء سوريا حرّة وموحّدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد مرور عام كامل على انهيار نظام بشار الأسد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى استثمار هذا التاريخ الرمزي «لتكريم تضحيات السوريين وإحياء الآمال التي غذّت التحوّل التاريخي في البلاد».

وفي بيان نُشر الأحد، أشاد غوتيريش بـ صمود الشعب السوري وشجاعته الذي «واصل حمل الأمل رغم معاناة لا تُوصف».

وأكد أن ما شهده العام الماضي يثبت أنّ «التغيير العميق ممكن حين يُمنح السوريون القدرة والدعم لقيادة انتقالهم بأنفسهم».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المرحلة القادمة ستكون أكثر حساسية، فهي لا تقتصر على انتقال سياسي، بل تشمل إعادة بناء مجتمع ممزق وترميم الانقسامات العميقة.

وقال:

«إنها فرصة لبناء دولة حرّة، سيّدة وموحّدة، يعيش فيها كلّ سوري بأمان ومساواة وكرامة».

