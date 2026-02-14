Français
بعد غياب دام حوالي 26 سنة عودة رمضان للشتاء

بعد غياب دام حوالي 26 سنة عودة رمضان للشتاء

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في تدوينة نشرها أن شهر رمضان المعظم لسنة 2026 ميلادي الموافق لـ1447 هجري سيحل هذه السنة في فصل الشتاء، وذلك بعد غياب دام قرابة ستة وعشرين عاما عن الأجواء الشتوية.

و بالعودة إلى السجلات الفلكية، فإن آخر مرة استقبل فيها التونسيون شهر الصيام في فصل الشتاء كانت سنة 1999، وتحديدا يوم 9 ديسمبر، قبل أن ينتقل الشهر الكريم تدريجيا عبر فصول السنة المختلفة نتيجة الفارق بين السنة الهجرية القمرية والسنة الميلادية الشمسية.

و يُقدّر هذا الفارق بنحو 11 يوما سنويا، وهو ما يجعل شهر رمضان يتقدم كل عام في التقويم الميلادي، ليدور بذلك على كامل فصول السنة خلال دورة زمنية تمتد لحوالي 33 عاما. ومع حلول سنة 1447 هـ، يعود رمضان ليصادف الأجواء الشتوية من جديد.

و تُمثّل عودة رمضان إلى الشتاء محطة زمنية مميزة لدى الكثيرين، إذ تستحضر الذاكرة أجواء رمضانية سابقة اتسمت بطول الليالي وقصر نسبي في ساعات الصيام، خاصة في نصف الكرة الشمالي، فضلا عن خصوصية الأجواء الباردة التي تضفي طابعا روحانيا خاصا على الشهر الفضيل.

