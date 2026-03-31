بعد معركة مع المرض وغياب طويل … سيلين ديون تستأنف حفلاتها العالمية من باريس

أعلنت المغنية الكندية سيلين ديون عودتها الرسمية إلى الساحة الفنية من خلال إحياء عشر حفلات موسيقية في العاصمة الفرنسية باريس خلال خريف العام الجاري، وذلك بعد غياب دام ست سنوات فرضته ظروفها الصحية، في خطوة لاقت تفاعلا واسعا من جمهورها ومحبيها حول العالم.

10 حفلات في “لا ديفانس أرينا”

ومن المنتظر أن تحتضن قاعة “لا ديفانس أرينا” في باريس هذه السلسلة من الحفلات، وهي واحدة من أكبر القاعات في أوروبا، إذ تتسع لنحو 40 ألف متفرج. وستقام العروض بين 12 سبتمبر و14 أكتوبر، بمعدل حفلين أسبوعيا يومي الأربعاء والسبت.

وستقدم سيلين ديون خلال هذه الحفلات باقة من أشهر أغانيها باللغتين الفرنسية والإنجليزية، إلى جانب أغنية جديدة من المنتظر إصدارها خلال الربيع، وهي من تأليف الموسيقار الفرنسي جان جاك غولدمان. كما سيتولى المدير الفني ويلو بيرون تصميم الديكور العام للعروض، بما يعكس عودة فنية قوية ومتكاملة.

إعلان تزامن مع عيد ميلادها

وجاء الإعلان عن هذه الجولة الفنية بالتزامن مع احتفال النجمة الكندية بعيد ميلادها الثامن والخمسين، من خلال رسالة مصورة بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة “فرانس 2”. وترافق ذلك مع عرض ضوئي وموسيقي على برج إيفل، في مشهد احتفالي لافت يعكس رمزية هذا الحدث الفني.

وأكدت سيلين ديون، في رسالتها، أن حالتها الصحية شهدت تحسنا واضحا، وأنها استعادت جزءا كبيرا من قوتها، معبرة عن حماسها الكبير للعودة إلى لقاء جمهورها من جديد بعد سنوات من الغياب.

عودة بعد محنة صحية طويلة

وكانت سيلين ديون قد علقت جولتها العالمية في نهاية عام 2019 بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تضطر لاحقا إلى إلغاء سلسلة من حفلاتها إلى أجل غير مسمى، عقب إعلان إصابتها في ديسمبر 2022 بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة عصبية نادرة أثرت على قدرتها على الأداء.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد أن الفنانة العالمية تستعد لفتح صفحة جديدة في مسيرتها، وسط ترقب كبير من عشاقها الذين ينتظرون عودتها إلى المسرح بفارغ الصبر.

موعد طرح التذاكر

ومن المقرر أن تنطلق عملية البيع العام لتذاكر هذه الحفلات يوم 10 أفريل المقبل، بعد مرحلة بيع مسبق تبدأ في 7 أفريل لفائدة عدد محدود من الأشخاص.

