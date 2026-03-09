Français
بعد هجمات البصرة: مهندسون تونسيون في حقول النفط بخير والسفارة توجّههم لمغادرة العراق

أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد بأنها قامت بالتواصل مع عدد من المهندسين التونسيين العاملين في حقول النفط بمدينة البصرة ومينائها، وذلك على إثر الهجمات التي شهدتها المدينة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، والتي أسفرت عن اندلاع حرائق في بعض المنشآت النفطية.

وأكد المهندسون التونسيون الذين تم الاتصال بهم أنهم بخير ولم يتعرضوا لأي أذى جراء هذه الأحداث.

كما عبّروا عن استعدادهم لمغادرة العراق خلال فترة الراحة الدورية الخاصة بهم. وقد قامت السفارة بإرشادهم إلى أفضل الخيارات المتاحة حاليًا لمغادرة البلاد عبر الطرق البرية، ثم السفر من مطارات الدول المجاورة التي ما تزال مفتوحة أمام حركة الطيران.

أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

