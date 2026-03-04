بغداد: سفارة الولايات المتحدة تدعو الأمريكيين إلى مغادرة العراق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تنبيه أمني دعت سفارة الولايات المتحدة في بغداد المواطنين الأمريكيين في العراق بشدة بالمغادرة حالما تسمح الظروف بذلك، والبقاء في أماكن إقامتهم حتى تصبح الظروف آمنة للمغادرة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 2 مارس 2026، أمرًا لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة العراق بسبب خطر النزاعات المسلحة. اضافت السفارة أنه إذا كان الوضع آمنًا، فعلى الأمريكيين مغادرة العراق الآن.

وأوصت سفارة الولايات المتحدة في بغداد جميع المواطنين الأمريكيين في العراق غير القادرين على المغادرة بالبقاء في منازلكهم أو فنادقكهم أو أي مبنى آخر، والابتعاد عن النوافذ.

وقالت السفارة أنه توجد أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات أخرى مستمرة ضد الولايات المتحدة، لا سيما على الضفة الجنوبية لجسر 14 تموز وفي ساحة التحرير في بغداد. وقد اتسمت هذه الأعمال بالعنف، وتتزايد الدعوات لتنظيم المزيد من المظاهرات في مختلف أنحاء العراق. ونصحت السفارة الأمريكيون بتجنب هذه المناطق.

