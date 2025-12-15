بقدرة 100 ميغاواط : وزيرة الصناعة تشرف غدا على دخول محطة طاقة شمسية بالقيروان حيّز الإنتاج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد تونس خطوة جديدة في مسار تعزيز الطاقات المتجددة ودعم الانتقال الطاقي، مع دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمتبسطة من ولاية القيروان حيّز الإنتاج، بطاقة جملية تبلغ 100 ميغاواط، في مشروع يُعدّ من أبرز الاستثمارات الوطنية في مجال الطاقات النظيفة.

وفي هذا الإطار، ستشرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، غدا الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، على موكب دخول المحطة رسميًا حيّز الاستغلال، وذلك بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، إلى جانب مختلف المتدخلين والمشرفين على إنجاز المشروع.

ويُنتظر أن يُساهم هذا المشروع الاستراتيجي في دعم المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء، عبر تعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، فضلاً عن الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

كما يُمثل دخول محطة المتبسطة الشمسية حيّز الإنتاج دفعة تنموية لولاية القيروان، من خلال خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، ودعم البنية التحتية الطاقية بالجهة، إضافة إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه الدولة نحو تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي، والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء، وضمان استدامة الموارد، بما يكرّس موقع تونس كفاعل إقليمي في مجال الانتقال الطاقي.

