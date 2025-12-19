بقلم بيتر زالماييف من تونس: أيّ سلام «عادل» لأوكرانيا؟ — الجزء الأول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تطلق Tunisie Numérique سلسلة من خمسة أجزاء مع بيتر زالماييف، محلّل وصحافي من أصل أوكراني، خلال مروره بتونس.

في هذا الجزء الأول، نطرح سؤالين تأسيسيين حول السلام العادل لأوكرانيا وحول قدرة كييف على الصمود.

1) نحن نسير نحو توقف حرب العدوان، وككل الصراعات ينتهي الأمر على طاولة المفاوضات. ما الذي يعنيه سلام عادل وصلب لأوكرانيا برأيك؟ وهل هذا ممكن أمام روسيا؟

بيتر زالماييف — الإجابة (نص مترجم كامل):

يرى كثير من أبناء بلدي أنه ما دامت روسيا موجودة إلى جانب أوكرانيا، فلن يكون هناك سلام دائم. فروسيا ستبقى هناك دائمًا، على حدود أوكرانيا، وبطرق عديدة، تحيط بها من كل جانب تقريبًا.

في بداية الحرب، اعتقد كثيرون أنها ستستمر ما دام فلاديمير بوتين على قيد الحياة. أما اليوم، فلم أعد واثقًا من أن روسيا والشعب الروسي سيتجاوزان رغبة بوتين الشخصية في مواصلة الحرب ضد أوكرانيا. فعلى مدى سنوات، خضعت روسيا لحملة دعاية مكثفة، جرى من خلالها تعليم المجتمع كراهية الأوكرانيين وتكييفه على اعتبار تدمير أوكرانيا نوعًا من «المهمة الوطنية».

في المقابل، أظهرت أوكرانيا مرارًا استعدادها للتسوية. وحتى هذا الأسبوع، صرّح الرئيس زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للتخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكنني لا أعتقد أن فلاديمير بوتين مستعد لقبول ذلك ولا أعتقد أيضًا أن انسحابًا أوكرانيًا من دونباس، وهو ما يطالب به، سيُرضيه فعليًا.

بوتين غير معني بإنهاء هذه الحرب وفق شروط غير الاستسلام الكامل لأوكرانيا. والطريقة الوحيدة لدفعه إلى التوقف قبل بلوغ هذا الهدف هي تمكين أوكرانيا من مواصلة المقاومة، عبر جعل هذه الحرب باهظة الكلفة على روسيا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا.

2) كان فلاديمير بوتين يطمح لابتلاع أوكرانيا كلها، لكنه اصطدم بمقاومة لم يتوقعها أحد، حتى موسكو. هل يمكن الاستنتاج أن كييف تملك ما يلزم لتمنيع نفسها نهائيًا ضد «العملاق الروسي»؟

بيتر زالماييف — الإجابة (نص مترجم كامل):

للأسف، لا يمكن اعتبار استمرار الدفاع الأوكراني وقدرة أوكرانيا على مواصلة المقاومة أمرًا مضمونًا. فما تزال روسيا تمتلك تفوقًا كبيرًا على أوكرانيا من حيث الموارد البشرية والمالية، كما نجحت في الالتفاف على العقوبات التي كان يفترض أن تحدّ من قدراتها العسكرية والصناعية.

لا، أوكرانيا لن تستطيع وحدها مقاومة روسيا إلى ما لا نهاية. لا يمكنها الصمود إلا بتنسيق وثيق مع حلفائها الغربيين مع أوروبا، وبفضل جهد أوروبي أقوى بكثير حتى تتمكن من الثبات.

إنه مسار متردد وغير متوازن: خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. لكن على الأقل، نسمع هنا وهناك بعض الإشارات الإيجابية. هناك تقدم يتحقق، مثل إطلاق إنتاجات مشتركة بين ألمانيا وأوكرانيا.

ومع ذلك، تحتاج أوكرانيا إلى دفعة سيولة سريعة جدًا، بينما لا يزال الأوروبيون يملكون مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة دون أن يقرروا بعد ماذا سيفعلون بها. أوكرانيا تحتاج هذا المال — الآن، وفي المستقبل أيضًا، من أجل إعادة الإعمار.

يتبع: الجزء الثاني — ترامب، بوتين، وتعرّجات السياسة الأميركية.

