بقلم بيتر زالماييف من تونس: أيّ سلام ممكن؟ وأيّ نظام عالمي في الغد؟ — الجزء الخامس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

الجزء الرابع — الرأي العام الأميركي، التهديد الروسي، والحرب الهجينة

الجزء الثالث — أوروبا بين التبعية والتفكّك.

الجزء الثاني —ترامب وبوتين والتعرّجات الأميركية.

الجزء الأول — أيّ سلام «عادل» لأوكرانيا؟

تطلق Tunisie Numérique سلسلة من خمسة أجزاء مع بيتر زالماييف، محلّل وصحفي من أصل أوكراني، خلال زيارته إلى تونس.

الجزء الأخير: صيغ السلام، حدود النظام الدولي… وماذا بعد؟

11) الجميع يتحدث عن السلام… لكن أيّ سلام؟ هل من الممكن عمليًا التوفيق بين التصوّرات الروسية والأوكرانية والأميركية؟

بيتر زالماييف — الإجابة (النص الأصلي الكامل):

هنا بالضبط يكمن التناقض الذي نواجهه. أكتب هذه السطور في اليوم التالي لاختتام المباحثات في برلين، ويبدو أن الأطراف الأوكرانية والأوروبية والأميركية قد تقاربت، بعدما توصّلت، بحسب المشاركين، إلى اتفاق حول نحو 90% من النقاط المطروحة.

غير أنّ الغائب الأهم في هذه المعادلة يظلّ الطرف الروسي. ماذا ترى روسيا في مجمل هذه المفاوضات؟ أنا متشكّك جدًا في استعداد موسكو لقبول خطة سلام صيغت بين الدول الغربية وأوكرانيا.

وهنا يتجلى التناقض بوضوح. لقد خسر الطرفان عددًا هائلًا من الأرواح البشرية واستثمرا موارد ضخمة إلى درجة أنّ تخلي أوكرانيا ببساطة عن المناطق الشرقية التي لا تزال تسيطر عليها سيُنظر إليه، من قبل كثير من المقاتلين والمقاتلات، على أنه خيانة، بل خيانة عميقة. وبالمثل، فإنّ قبول فلاديمير بوتين بعد حرب تشير بعض التقديرات إلى أنها كلّفت ما يصل إلى مليون قتيل وجريح، وابتلعت عشرات مليارات الدولارات، وأدّت إلى فرض آلاف العقوبات على روسيا بمثل هذه الخطة، والتوقف قبل السيطرة على كامل أوكرانيا، أو على الأقل الجزء الأكبر منها، سيُنظر إليه هو الآخر على أنه خيانة.

وقد يؤدي هذا الخيار إلى زعزعة حكم فلاديمير بوتين نفسه، بل ويمثل تهديدًا واضحًا واضحًا جدًالبقاء نظامه، وربما لبقائه السياسي أو حتى الجسدي. هذه هي النقطة التي وصلنا إليها: نحن منخرطون في حرب استنزاف.

12) بعد بودابست ومينسك، كيف يمكن منع موسكو من تكرار السيناريو؟ وما هي الضمانات الأمنية الممكنة؟

بيتر زالماييف — الإجابة (النص الأصلي الكامل):

للأسف، لا أملك إجابة جيدة على هذا السؤال بالغ الصعوبة، ببساطة لأننا كما حاولت أن أبيّن بوضوح خلال هذا الحوار تجاوزنا على الأرجح النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية كما كنّا نعرفه. الاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن مؤسسات دولية أخرى، لم تعد تعمل فعليًا على أرض الواقع.

ويُطرح اليوم بجدية سؤال جوهري: هل سيكون حلف شمال الأطلسي (الناتو) قادرًا فعلاً أو حتى راغبًا في الدفاع عن أحد أعضائه إذا ما تعرّض لهجوم من دولة عدوانية مثل روسيا؟ إن مبدأ الأمن الجماعي، المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الناتو، هو عمليًا العنصر الوحيد الذي يمنح الحلف معنى حقيقيًا. فإذا لم تعد المادة الخامسة فاعلة، فهذا يعني أن الناتو لم يعد موجودًا فعليًا.

لذلك، قد يكون من الضروري ابتكار معاهدات جديدة، وإنشاء منظمات جديدة، وإيجاد آليات أخرى لتنظيم العلاقات الدولية ومنع الدول المغامِرة والعدوانية من مواصلة مشاريعها التوسعية. كيف سيكون شكل هذا العالم، ومتى سيولد، فذلك أمر لا يعلمه إلا الله.

التاريخ، كما نعلم، دوري بطبيعته، يمرّ بمراحل ازدهار نسبي تتبعها فترات من المآسي الكبرى والخسائر البشرية الهائلة. وأحيانًا، لا بدّ من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا كما حدث في الحرب العالمية الأولى، ثم لاحقًا في الحرب العالمية الثانية حتى تستقر العلاقات من جديد، ويبدأ البشر في إعادة البناء والإبداع بدلًا من الاقتتال.

وسؤالي هنا هو: ما الذي سيستلزمه الأمر؟ وكم من الأرواح يجب أن تُزهق بعد لا قدّر الله وكم من الوقت سيستغرق ذلك قبل أن يستقر العالم من جديد، وقبل أن يُردع لاعبون مثل فلاديمير بوتين وغيرهم عن خوض حروب غزو تُزعزع استقرار كوكبنا؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



