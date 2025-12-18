بقلم بيتر زالماييف من تونس: لماذا هذه السلسلة من المقابلات حول أوكرانيا وروسيا والنظام العالمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُطلق Tunisie Numérique سلسلة من خمسة أجزاء مع بيتر زالماييف، المحلل والصحفي من أصل أوكراني، الذي يزور تونس حاليًا. ولتقديم هذه الحوارات، ننشر أدناه نصًّا لبيتر يشرح فيه معنى مهمته العالمية — وهي «جولة استماع» بدأها منذ 15 شهرًا عبر عدة قارات.

بيتر زالماييف (بالأوكرانية: Пітер Залмаєв؛ من مواليد 1976 في دونيتسك) هو معلّق سياسي ومدير مبادرة الديمقراطية الأوراسية (Eurasia Democracy Initiative – EDI)، وهي منظمة دولية غير ربحية تُعنى بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجتمعات ما بعد الشيوعية في أوروبا الشرقية والوسطى، ومنطقة القوقاز، وآسيا الوسطى.

ومنذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم، يعلّق زالماييف بانتظام على الحرب الروسية-الأوكرانية في عدد من وسائل الإعلام الدولية، من بينها CNN وBBC والجزيرة.

بضع كلمات عن مهمته

«تونس هي البلد الثاني والأربعون ضمن مهمتي الكبرى، التي تمتد منذ 15 شهرًا، وقد قادتني إلى اليابان، وفيتنام، وأستراليا، ونيوزيلندا، وعدة بلدان في أوقيانوسيا، وإفريقيا، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، وها أنا اليوم في تونس. الهدف هو فتح حوار مع شعوب هذه البلدان — من مثقفين، وسياسيين، وزملاء صحفيين، ومواطنين عاديين — عبر مشاركاتي في التلفزيون، والإذاعة، والصحافة المكتوبة.»

«لا يقتصر الأمر على عرض آرائي بشأن هذه الحرب وأسبابها العميقة، بل يتعلق أيضًا بالاستماع. إنها جولة استماع حقيقية لفهم ما يفكر فيه الناس حول هذه الحرب، وأين تتجه تعاطفاتهم، وكيف أثّر هذا الصراع في حياتهم.»

الجنوب العالمي، السرديات المتنافسة والتصورات

«كانت روسيا نشطة جدًا في الترويج لسردياتها في بلدان ما يُسمّى بالجنوب العالمي، وهناك تصور واسع في أوكرانيا وفي الدول الغربية مفاده أن روسيا كانت فعّالة بشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك في البلدان العربية.»

«وبحسب ملاحظاتي الشخصية، بوصفي شخصًا سافر إلى 22 دولة إفريقية، وتحدث على أكثر من 40 قناة تلفزيونية إفريقية، وقدّم عددًا لا يُحصى من المقابلات الإذاعية والصحفية، وتبادل الحديث مع صحفيين، وسياسيين، وسائقي سيارات أجرة وغيرهم، فإن التعاطف مع روسيا غالبًا ما يكون ذا طابع سياسي ومرتبطًا بدوافع محددة. فقد كانت روسيا قادرة ومستعدة لإنفاق مبالغ كبيرة للترويج لسردياتها عبر برامج دعم والتزامات اقتصادية مع حكومات مختلفة.»

«في المقابل، تتعاطف الشعوب المحلية في كثير من الأحيان مع أوكرانيا، إذ تنظر إليها، بلغة توراتية، على أنها معركة داود ضد جالوت. وهناك تعاطف أكبر بكثير مع أوكرانيا ونضالها، على سبيل المثال في إفريقيا، مما كنت أتوقعه.»

الإرث السوفييتي، الاستعمار الجديد ومؤشرات التحول

«في الوقت نفسه، سيكون من السذاجة إنكار وجود دعم حقيقي لروسيا، بسبب الماضي السوفييتي والدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي مع العديد من الدول الإفريقية والعربية، لا سيما خلال مرحلة إنهاء الاستعمار. ومن هنا تستمر فكرة أن روسيا، بوصفها وريثة الاتحاد السوفييتي، هي حليف طبيعي لهذه البلدان في مواجهة مستعمريها السابقين.»

«حجتي هي أنه، في نواحٍ عديدة، وخاصة في إفريقيا الفرنكوفونية، دعمت روسيا انقلابات وأسهمت فعليًا في زعزعة الاستقرار السياسي المحلي، لتتحول في جوهرها إلى قوة استعمارية جديدة. سيستغرق الأمر وقتًا كي تدرك الشعوب الحجم الحقيقي للتأثير الروسي، لكننا نشهد بالفعل بعض مؤشرات رد الفعل السلبي تجاه الوجود الروسي، على سبيل المثال في دول منطقة الساحل وغيرها.»

الحرب في أوكرانيا، غزة وتشويش البوصلة

«هناك أيضًا، بطبيعة الحال، عامل إضافي ومعقّد يتمثل في الحرب في الشرق الأوسط، أي الحرب في غزة، التي اندلعت خلال الصراع في أوكرانيا. بالنسبة لكثير من الناس، ولا سيما في العالم الإسلامي، فإن الدعم الواضح الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل يجعل من الصعب جدًا دعم أوكرانيا، التي كانت، على الأقل حتى إعادة انتخاب دونالد ترامب، تُعتبر حليفة لأميركا. ووفق مبدأ “عدوّ عدوي صديقي”، تصبح الصورة أكثر تعقيدًا.»

السلام الأميركي، المفارقات وحرب التحرير

«قدّمت روسيا نفسها لإفريقيا وللدول العربية، على سبيل المثال، بوصفها نصيرًا لنضالها ضد أسيادها الاستعماريين السابقين. ويتحدث بوتين عن ديمقراطية العلاقات الدولية ونهاية السلام الأميركي (Pax Americana) ذي الطابع الإمبريالي الجديد. وفي الواقع، فإن دونالد ترامب، في عقيدته الجديدة للأمن القومي، تبنّى تصريحات فلاديمير بوتين وتحالف معه عمليًا في رغبته في إنهاء هذا السلام الأميركي.»

«إنها، إذًا، وضعية شديدة المفارقة. غير أن الحجة التي ندافع عنها في أوكرانيا مختلفة تمامًا. في الواقع، أوكرانيا هي التي تخوض حرب تحرير ضد مستعمرها السابق، روسيا.»

تشبيهات إفريقية لفهم أوكرانيا

«عندما أتوجه إلى جماهير في إفريقيا، أعقد غالبًا مقارنات مع التاريخ المحلي وحالات افتراضية. على سبيل المثال، لو قررت أمة بانتوية، مثل الزولو، استخدام الحجة التاريخية القائلة إن جميع الشعوب البانتوية إخوة ويجب أن يعيشوا في بلد واحد، فلن يكون هناك سبب لوجود دولة مستقلة مثل ليسوتو، التي يسكنها أيضًا شعب بانتوي. “لنغزُها ونعيش معًا كأسرة كبيرة وسعيدة.” وعندما أطرح هذا الطرح في ليسوتو، يفهم الناس فورًا.»

«أو مثلًا، لو قررت دولة عربية كبيرة لنقل مصر، التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة — أنه لا سبب لوجود دول عربية منفصلة في شمال إفريقيا، وكثير منها ذو عدد سكان أقل بكثير. لماذا لا تُنشأ جمهورية عربية شمال إفريقية كبرى، تضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، ويتم تقرير غزو هذه الدول؟ كيف سيكون شعور شعوب هذه البلدان حيال مثل هذا الوضع؟»

«هذا بالضبط ما فعله فلاديمير بوتين. بإعلانه هذه الحرب، رفض عمليًا فكرة وجود هوية أوكرانية مستقلة وحق الأوكرانيين في العيش كدولة ذات سيادة. ولهذا يصف الأوكرانيون حربه العدوانية على أوكرانيا بأنها إبادة ثقافية.»

النظرة التونسية والروابط الإنسانية

«لم أمضِ هنا في تونس سوى أسبوع واحد، ولذلك لا بد أن تبقى ملاحظاتي، بحكم الضرورة، سطحية إلى حدّ ما. لكن في كل مرة أُسأل فيها: “من أين أنت؟” وأجيب بأنني من أوكرانيا، كنت أتلقى كلمات ترحيب دافئة للغاية. فالناس يهتمون عمومًا بتطورات الحرب، وبكيفية صمود الأوكرانيين، وبآفاق السلام.»

«تونس، مثلها مثل دول أخرى في العالم، تضررت اقتصاديًا من هذه الحرب. وفي الوقت نفسه، تُعد من كبار مستوردي الحبوب الأوكرانية، ومن اللافت للاهتمام أن التبادل التجاري بين بلدينا قد ازداد فعليًا خلال فترة النزاع.»

«وأودّ أيضًا أن أذكّر قرّاءنا بأن هناك أكثر من ألفي أوكراني يقيمون في تونس. وكثير من التونسيين الذين التقيت بهم لديهم أصدقاء في أوكرانيا أو يعرفون أشخاصًا زاروها. وقد لمستُ ذلك بنفسي وكان أمرًا مفرحًا بالنسبة لي إذ لاحظت أن التونسيين ليسوا غير مبالين بأوكرانيا وبمآلات هذه الحرب.»

