بقلم سفيرة الهند بتونس – فاندي ماتارام في الذكرى المائة وخمسون: أغنية أيقظت أمة

الدكتورة ديفاني خوبراغادي

سفيرة الهند

تحتفل حكومة الهند بالذكرى المائة والخمسين للنشيد الوطني الهندي ” فاندي ماتارام” بسلسلة من الفعاليات التذكارية على مدار عام كامل، احتفاءً بأهميته التاريخية والثقافية والوطنية. وقد افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاحتفالات على مستوى البلاد رسميًا في 7 نوفمبر 2025، وستستمر حتى 7 نوفمبر 2026، وتشمل غناءً جماعيًا، ومعارض ثقافية وصورية، وإصدار طابع وعملة تذكارية، وبرامج خاصة لتعزيز الوحدة والفخر الوطني.

بينما تُحيي الهند الذكرى المائة والخمسين لنشيد ” فاندي ماتارام” ، نتأمل في عملٍ موسيقيٍّ يتجاوز حدود الشعر ليصبح رمزًا حيًا للنهضة الوطنية. كتبه بانكيم تشاندرا تشاتوبادياي في أناند ماث، ولحنه في السابع من نوفمبر عام 1875، ليُصبح هذا النشيد صوتًا روحيًا وسياسيًا لحركة التحرر، بعد أن كان حبيسًا للسياق الأدبي. بانكيم تشاندرا تشاتوبادياي، أحد أبرز الشخصيات الأدبية في الهند خلال القرن التاسع عشر، ورائد الرواية الهندية الحديثة، جمع بين التميّز الأدبي والرؤية القومية العميقة، مستخدمًا كتاباته لإيقاظ الفخر الثقافي والقوة الأخلاقية والوعي الوطني في ظل الحكم الاستعماري.

أدى الشاعر الوطني الهندي والحائز على جائزة نوبل، غوروديف رابيندراناث طاغور، أول أداء علني لأغنية “فاندي ماتارام” في جلسة المؤتمر الوطني الهندي عام 1896، وهو المنظمة الوطنية الرئيسية التي حشدت الهنود من مختلف المناطق والطوائف لخوض نضال سياسي سلمي ضد الحكم البريطاني، مما رسخ مكانة “فاندي ماتارام” كنشيد للمقاومة. وخلال حركة “سواديشي”، التي ركزت على استخدام المنتجات المحلية ورفض المنتجات الأجنبية في نضال الهند ضد الاستغلال الاقتصادي الاستعماري ، وفي المراحل الثورية اللاحقة، أصبحت الأغنية صرخة مدوية وحدت مختلف فئات المجتمع في سعيها المشترك نحو الحرية. ويرد أدناه شرح لأبيات الأغنية.

” فاندي ماتارام “

Sujalām Suphalām malayaja-śītalām،

Śāsya-Syāmalām Mātaram!

فاندي ماتارام!

البيت الافتتاحي ” فاندي ماتارام ” الذي يعني “أُحيّيكِ يا أمي”، تحيةً عميقةً للهند الأم باللغتين السنسكريتية والبنغالية. في البيت الأول، تُصوَّر الأرض الأم كحضورٍ مُغذٍّ ومانحٍ للحياة، غنيةٍ بالمياه والمحاصيل، تُنعشها النسائم العطرة، وتكسوها الحقول الخصبة، مما يرفع الأرض من مجرد جغرافيا إلى تجسيدٍ مقدسٍ للغذاء والسكينة.

Śubhra-jyotsnām pulakita-yāminīm،

Phulla-kusumita druma-dala-śobhinīm،

Suhasinīm sumadhura bhāsinīm،

Sukhadām varadām Mātaram!

فاندي ماتارام!

في البيت الثاني، تتزين الأم بالجمال والرقة، متألقة تحت ضوء القمر، ومزينة بالزهور والأوراق. تبتسم بلطف وتفيض بالسعادة والبركات، فتظهر الأم كحضور رحيم يُلهم جماله المودة والتعلق الروحي.

Koṭi-koṭi kaṇṭha kalakala nināda karāle،

Koṭi-koṭi bhujair dhṛta kharakaravāle،

Ke bole Mā tumi abale!

Bahubaladhariṇīm namami tāriṇīm،

Ripudala-vāriṇīm Mātaram!

فاندي ماتارام!

يُقدّم البيت الثالث رؤيةً للقوة والحماية، حيث يتردد صدى الأم بأصواتٍ لا تُحصى وأذرعٍ لا تُعدّ، رمزًا للقوة الجماعية لشعبها. لم تعد مجرد شخصيةٍ حاضنة، بل أصبحت حاميةً يقظة، تجسّد الشجاعة والصمود والإرادة التي لا تُقهر.

تومي فيديا، تومي دارما،

تومي هردي، تومي مارما،

تفام هاي براناه سارير!

Bāhute tumi Mā śakti،

Hṛdaye tumi Mā bhakti،

Tomārai pratima gaḍi mandire-mandire.

فاندي ماتارام!

في البيت الرابع، يتم تمجيد الأمة باعتبارها مصدر المعرفة والبر والحياة الداخلية، وتسكن في قلب وروح وضمير أبنائها، وتُكرس كحضور مقدس في كل دار عبادة.

Tvam hi Durgā daśa-praharaṇa-dhariṇī،

Kamalā kamala-dala-vihāriṇī،

Vāṇī vidyā-dāyinī،

Namāmi tvām namāmi kamalām،

Amalām atulām،

Sujalām suphalam Mātaram!

فاندي ماتارام!

يكشف البيت الخامس عن أشكالها الإلهية كدورغا ولاكشمي وساراسواتي، موحدة القوة والازدهار والحكمة في رؤية الأم الإلهية – نقية ومشرقة وسخية

شياملام سارالام سوسميتام بوستام، دارانيم

بهارانيم ماتارام!

فاندي ماتارام!

في البيت الأخير، تظهر كأرض لطيفة وداعمة، حاملة ومغذية كل أشكال الحياة، التي يؤكد جمالها الهادئ ورعايتها الدائمة أن تبجيل الأمة لا ينفصل عن الامتنان للأرض الحية نفسها.

إدراكًا لدورها الفريد في تشكيل المشاعر الوطنية، منحتها الهند الحرة رسميًا مكانة مرموقة. ففي 24 جانفي 1950، أعلن الرئيس الدكتور راجندرا براساد أنه نظرًا لمساهمتها التاريخية في الكفاح من أجل الحرية، ستحظى بنفس مكانة النشيد الوطني، جانا غانا مانا . وعلى مر العقود، حافظت الأغنية على مكانة خاصة في الاحتفالات الرسمية والمؤسسات التعليمية والحياة العامة، رمزًا لاستمرارية الإرث الحضاري للهند وحاضرها كدولة.

اليوم، بينما تحتفل البلاد بهذه المناسبة التاريخية، لا تزال أغنية “فاندي ماتارام” مصدر إلهام للوحدة والخدمة والواجب الوطني. ومن خلال مبادرات وطنية وبوابات إلكترونية مخصصة ابرزها ,www.vandemataram150.in و www.vandemataram.in

يُدعى المواطنون في الهند وخارجها للمشاركة في الغناء الجماعي والمعارض والتواصل الرقمي والفعاليات الإبداعية. وباحتفالها بمرور 150 عامًا على هذه المقطوعة الخالدة، لا تُكرّم الهند أغنية فحسب، بل تُكرّم أيضًا المثل العليا الراسخة للشجاعة والوئام والتضحية والكرامة الوطنية التي لا تزال تُنير دربها نحو المستقبل

