بقلم مرشد السماوي : الأمير محمد بن سلمان سيقود العالم قريبا و يتأكد الجميع انه خبير ذكي في الاستشراف الجيوسياسي…

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

المتابع بدقة و اهتمام و فطنة و ذكاء ما يصدر من مواقف و قرارات تهم خاصة السياسة الدولية من طرف الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة و من هو قادر على فك شفرات الألعاب المعقدة في العلاقات الدولية و المؤامرات و التهديدات و المساومات و المهاترات في العلاقات و الاتفاقيات المشتركة الدولية و الاستشراف الجيوسياسي الذي يمسك بخيوطه هذا الزعيم العربي الكبير . .

و لاشك أنّ الأمير محمد بن سلمان نجح في خلق توازن و استقرار لبلده و حقّق ما فشل عليه كبار زعماء العالم … هو الذي استطاع ان يتوفق لربط علاقات مع الدول العظمى المؤثرة في العالم و خاصة الصين الشعبية و الولايات المتحدة الأمريكية و حتى باكستان و الهند كدولتين صاعدتين.

لقد اثبت انه بفضل حكمته و رصانته و فكره النيّر و كل ما تعلمه من والده جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطال الله في عمره و متعه بالصحة.

و سوف يؤكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود انه قادر على النهوض بكل القطاعات في بلاده دون الاعتماد كليا على الثروات الباطنية التي تعتبر أكبر كنوز الدنيا وسيؤكد للعالم انه من معدن نفيس و زعيم أممي قادر على التصدي لكل أعداء الأمة العربية و الإسلامية بما فيها الخليجية التي تمثل مجلس مشتركا بالمنطقة.

و لاشك أنّ علاقة تونس بالسعودية ستواصل تطورها و تحقق نجاحات غير مسبوقة بأساليب و خطط ذكية و حكيمة و بروح التضامن و التآخي الذي بناه الآباء و الأجداد طيلة ثلاثة أرباع القرن الماضي.

و الله ولي التوفيق و السداد و النجاح الدائم و للحديث بقية….

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



