بقلم مرشد السماوي : الاستقرار الأمني و العسكري و المالي و الاقتصادي و الاجتماعي في تونس سيؤهلها لتصبح قطبا اقتصاديا عالميا

رغم ما يشهده العالم من مستجدات و صراعات عسكرية و اقتصادية تهدد أمن و استقرار العديد من دول العالم منها المصنفة عظمى خاصة بأوروبا و آسيا و التهديدات الخطيرة و الغير مسبوقة لشعوبها و كياناتها مع تهديدها بالافلاس و الانهيار الكلي الخطير و تبقى الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الاوروبي في مواجهة جدية وخطيرة مع التنين الصيني و الدب الروسي الذي لا يرحم و يقود العالم بالتضامن مع الصين و كوريا الشمالية نحو نظام اقتصادي و مالي جديد سيعرض على الجميع.

رغم كل هذه التحولات الكبرى و التغيرات و المستجدات الغير مسبوقة تبقى تونس في قلب الحدث و متألّقة بفضل حكمة و ذكاء و رصانة و شجاعة أعلى هرم السلطة رئيسنا الاستاذ قيس سعيد و التخطيط المحكم لرئيسة الحكومة المهندسة سارة الزعفران الزنزري في مناخ من الصراعات الدولية و التهديدات الداخلية و الإسلامية والعالمية.

بل ستصبح تونس حقا ارض التلاقي و التآخي والتعاون الدولي مع كل القوى الفاعلة في العالم دون الانخراط في اي محور مهما كان موقعه و حجمه.

و تصبح تونس بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب المعمورة و بفضل استقرارها الأمني و العسكري و الاجتماعي سيؤهلها لتصبح قطبا اقتصاديا عالميا عالميا وجسرا آمنا يربط دول العالم مع أوروبا و آسيا و افريقيا و القارة الافريقية و لما لا استراليا رغم بعد المسافات…

الأكيد ان بلادنا رغم الحملات المكثفة مؤخرا من أطراف صهيو أوروبية شرق الأوسطية خاصة دويلة غنية خليجية تتهجم و تعتدي بطرق ملتوية على سيادة وهيبة تونس مستعملة بالوكالة مرتزقة خونة مأجورين محسوبين على السياسة و الاعلام و النقابات من داخل البلاد و خارجها لكنهم لن يمروا وسوف تواصل بلادنا مسيرة التطهير و تنفيذ المشاريع العملاقة و فتح أبواب التعاون مع الجميع بتنفيذ الشراكات و سوف تتحقق أهداف بناء تونس الجديدة على أسس ثابتة و متينةمع المساهمات فعالة من طرف الطاقات الشابة الخلاقة و الفاعلة التي ستصنع المستحيل و لو كره الفاسدون و عملاء المخابرات الاجنبية أعداء الله و الوطن.

و تُحقق بلادنا بفضل مواقف الزعيم الوطني رئيسنا الاستاذ قيس سعيد و ذكاء و شجاعة التخطيط من طرف رئاسة الحكومة و كل الطاقات المبدعة معجزة اقتصادية لتصبح تونس بحق منارة تشع انوارها على كل العالم.

و الله ولي التوفيق

و للحديث بقية…..

