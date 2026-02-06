بقلم مرشد السماوي : التلوث البيئي بقابس أمر حقيقي معاش و يهدد صحة المتساكنين و الحلول و القرارات قادمة عن مهل من أعلى هرم السلطة…

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على عكس ما يروجه أعداء الله والوطن و كل الصائدين في الماء العكر و صناع محتويات السموم و زرع الفتنة و التفرقة في صفوف أبناء البلد الواحد بمواقع التواصل الاجتماعي من الذباب الإلكتروني متعدد الألوان والأشكال و مصادر التمويل من داخل البلاد و خارجها من طرف الخونة المأجورين الفاسدين و عملاء المخابرات الاجنبية فإن ملف التلوث البيئي والقضاء على مصادره سيتم الحسم فيه نهائيا قريبا.

و حسب ما توفر من معطيات فإن الحلول و القرارات التي ستحسم في القضاء على غول التلوث البحري و البري و الهوائي بقابس العزيزة على قلوب كل التونسيين.

و سيعلن قريبا من طرف أعلى هرم السلطة رئيسنا قائد ثورة التحرير الوطني الزعيم قيس سعيد للحسم و إنهاء كل ما هو خطر يهدد البلاد و العباد كما حصل بعاصمة الجنوب صفاقس في العشرية الماضية.

و علمت انه هناك ملفات شبهة فساد ثقيلة و خطيرة سيكشف عنها قريبا في هذه المعضلة التي سيتم حل شفراتها و أسرارها قريبا عكس ما يروجه كل من زرع الفتنة و الجهويات و محاولة تأجيج الأوضاع و التشجيع على الفوضى العارمة و الركوب على الأحداث من أطراف سياسية ونقابية و أخرى محسوبة على المجتمع المدني و من تطبيق قرارات و إجراءات إدارية سابقا من العاملين بهذا المركب الكيميائي.

و نعتقد أن بداية السنة القادمة ستكون حبلى بالقرارات والإجراءات التي تصب في خانة القضاء النهائي على كل أنواع التلوث بقابس الحبيبة أرض التحدي و النضال الدائم و يتأكد الجميع من حسن نوايا النظام الحاكم في خدمة العباد و توفير سلامتهم و فرض الامن و الامان

في البلاد.

و لو كره الحاسدون الحاقدون الفاسدون الفاشلون من داخل البلاد و خارجها.

و الله ولي التوفيق و السداد والنجاح الدائم و للحديث بقية

