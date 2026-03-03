Français
Anglais
العربية
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : العالم على صفيح ساخن وأوروبا مهددة بالانفجار : تونس تتحدى كل المؤامرات الداخلية و الخارجية و تكسب كل الرهانات و البناء الحقيقي أمر واقع و التشييد الثابت حلم سيتحقق بتغييرات جذرية…

بقلم مرشد السماوي : العالم على صفيح ساخن وأوروبا مهددة بالانفجار : تونس تتحدى كل المؤامرات الداخلية و الخارجية و تكسب كل الرهانات و البناء الحقيقي أمر واقع و التشييد الثابت حلم سيتحقق بتغييرات جذرية…

المتابع بدقة و اهتمام و فطنة وذكاء و قادر على فك شفرات اللعبة الجيو اقتصادية سياسية بالعالم يكتشف بسرعة ان بلادنا تنعم والحمد لله حاليا بالاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمالي بفضل جاهزية تامة من المؤسسات السيادية الأمن و الدفاع و العدل والمالية والشؤون الخارجية وغيرهم رغم المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد النظام الحاكم حاليا الذي توفق في التصدي لكل الصعوبات المالية والاقتصادية والضغوطات الخارجية بفضل حكمة وشجاعة قائد مسيرة الإصلاح والبناء الحقيقي والتشييد المؤكد رئيسنا الزعيم الوطني الاستاذ قيس سعيد.

كل هذا في زمن يبقى فيه كل العالم على صفيح ساخن و خاصة أوروبا المحددة بالانهيار الاقتصادي المالي و الانفجار الاجتماعي.

حصول أزمات متنوعة قد تطول وتؤثر على شركاءها الاقتصاديين واكبر دولة متضررة ومهددة في استقرارها في كل القطاعات هي المانيا بصفتها القاطرة التي تجر كل دول الاتحاد الاوروبي.

وقد ارتفعت فيها المعيشة وانتشر وباء افلوانزا الطيور مما جعل سعر البيضة يتجاوز اليورو الواحد أضف على ذلك هروب المستثمرين و رواد الاعمال الى دول أخرى اكثر أمانا بشرقي اسيا.

نفس الظروف تعيشها المملكة المتحدة التي كان يطلق عليها بريطانيا العظمى….

الأكيد ان بلادنا تعج بالطاقات المبدعة والكفاءات القادمة على تقديم خدمات راقية للمواطنين بتغيير جديد قادم عن مهل في جميع القطاعات و الميادين اعتمادا على مساهمات فعالة من الذين سيتم تعيينهم قريبا في كل المواقع من الشبان المتميزين بالاستقلالية عن كل الاحزاب والمنظمات كلهم من التكنوقراط القادمين على تنفيذ تعليمات وقرارات حازمة و حاسمة لرئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد الذي يحرص دائما على تشجيع الشباب المبدع و المتشبع وطنية لبناء تونس الجديدة على أسس ثابتة و متينة اعتمادا على مساهمات فعالة بروح المبادرة وفتح أبواب الاستثمارات الحقيقية و المثمرة مع ضرورة تشجيع باعثي مشاريع كبرى وأصحاب المشاريع الصغرى كلهم بالاتحاد على رقمنة الإدارة والتسريع في تنفيذ كل المشاريع خاصة المعطلة منها باستراتيجيات حديثة وإجراءات إدارية ميسرة مع الحرص على تعميم الشفافية المطلقة بعيدا عن المحسوبية و الروتين الإداري والرشوة مع مقاومة التهريب والمهرب الجبائي و تبييض الاموال.

وكل هذا ممكن ووارد قريبا رغم كل محاولات فاشلة من أعداء الله والوطن بيادق لوبيات داخلية واخرى خارجية ولا خوف على تونس.

و الله ولي التوفيق و للحديث بقية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

792
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

356
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
343
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
334
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
320
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
289
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
288
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
274
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
272
الأخبار

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية
269
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى