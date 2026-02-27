بقلم مرشد السماوي : انسحاب رئيس لجنة الدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي سفيان بوعزيز بهدوء يُخلّف نقاط استفهام عديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تفاجأ الرأي العام الرياضي و خاصّة في صفوف أحباء النادي الرياضي الصفاقسي خلال بداية هذا الاسبوع و بعد يوم واحد من اجتماع لجنة الدعم و تعيين الهيئة المديرة التسييرية أو بالأحرى التمديد لجل أعضائها بمواصلة العمل حتى موفى شهر جوان اي نهاية الموسم الرياضي ليتسنى ترشح من يرغب في رئاسة النادي و تنظيم جلسة عامّة انتخابية.

قلت تفاجأ الجميع من هذه الاستقالة التي لم يفسرها المعني بالأمر و اتصلت به فرفض الادلاء بأي تصريح و استقبلني بكل ترحاب و بطريقته الخاصّة.

لقد خير الانسحاب و احترام كل الأطراف مسؤولين و جمهور حفاظا على توازن الفريق و مواصلة المسيرة لتحقيق احلام الجميع و ما استنتجت في لقاء به انه مهتم برعاية والده رجل الاعمال عبد الرزاق بوعزيز الذي ندعو له بالشفاء العاجل و العودة لسالف لنشاطه المعهود و بقي الاعتقاد و الاستمتاع الشخصي حسب معطيات من المقربين منه أنّ سفيان بوعزيز تشبث بتعميم الرقمنة و فرض التدقيق في كل الحسابات و فرض الشفافية المطلقة و تعديل بعض الفصول في القانون الداخلي للجمعية من اهمها تقديم حسابات و وثائق واضحة المعالم من طرف أي هيئة متخلية لأي هيئة جديدة و مصارحة الجماهير بكل التفاصيل…

أقول هذا و أقول مرة أخرى أنّ المنسحب المعني بالأمر تشبث برصانته المعهودة و عدم الادلاء باي تصريح لأسباب شخصية تهمه و للامانة نقول ان هذا المسؤول الوفي لقلعة الأجداد لم و لن يتخلى عن واجب دعم فريقه ماديا و معنويا الذي لم يتخلى عنه لفترة فاقت ثلاثة عقود من الزمن.

و الله ولي التوفيق و للحديث بقية.

