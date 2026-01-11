Français
Anglais
العربية
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تجاوز عدد 11 مليون سائح ببلادنا رقم مهم لكن ليس إنجازا كبيرا 

بقلم مرشد السماوي : تجاوز عدد 11 مليون سائح ببلادنا رقم مهم لكن ليس إنجازا كبيرا 

لا يخفى على احد ان بلادنا تنعم باستقرار أمنيا و عسكري و اجتماعي قل ما نجدها في جل دول العالم و ننعم كذلك بتنوع المناطق السياحية الجذابة و قرب المسافات بين المدن و المناطق الجبلية الخضراء و الجزر و السواحل بشواطءئها الرائعة على مسافة تمتد لأكثر من 1300 كلم و مناطق أثرية متفردة تروي حقبات من عشرات الحضارات التي تعاقدت على بلادنا مع قرب الصحراء.

و تتميز بلادنا بطقسها المعتدل و قد تم التركيز منذ بداية سبعينيات القرن الماضي على بناء و تشييد نزل سياحية بالاف المليارات و بتشجيعات و حوافز كبيرة من الدولة جلها من الصنف الرفيع اكثرها تطل على شواطئ ذهبية يتم استغلالها لفترات معينة و محددة في السنة خاصة في فصل الصيف بمعادلة شمس و بحر.

و المثير للانتباه انه خلال العقدين الأخيرين من الزمن تم تنويع المنتوج السياحي و تطويره بتوجيهات مختلفة و عقلية متطورة بالتشجيع على السياحة الصحراوية و الثقافية والاستشفائية و الطبية و الرياضية والمؤتمرات و الايكولوجية و بيوت الضيافة و لكن بقيت كلها تعتمد على حرفاء من فقراء أوروبا او من المتقاعدين و المرضى من كبار المسنين إضافة إلى اعداد كبيرة تعد بالملايين من الأشقاء الجزائريين و كذلك الليبيين الذين تقلص عددهم خلال السنوات القليلة الماضية لعدة اسباب يطول شرحها …

الأكيد ان الوقت قد حان لتقييم البرامج المتوخات لاعادة هيكلة وزارة السياحة بتوخي استراتيجيات حديثة تواكب تطور العصر و برامج رائدة تتماشى مع تطورات العصر و تعتمد على رؤى جديدة للترويج للسياحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و من بوابة نشاط متميز بسفاراتنا بالدول الشقيقة و الصديقة مع ضرورة تشجيع باعثي مشاريع دور الضيافة وسياحة الغابات و التخييم و زيارة المناطق الأثرية التي كان من الأجدر ان تبعث لها وزارة جديدة للعناية و تثمين آلاف المعالم الأثرية التي منها من تم تخريبها و نهبها و تدميرها ومنها من مازالت مدفونة تحت التراب.

و لما لا يتم بعث شركات أهلية سياحية و مؤسسات ناشئة تعتمد على الطاقات الشابة و لما لا وضع استراتيجيات لجلب 30 مليون زائر لبلادنا في آفاق سنة 2030.

و هذا يمكن من تحقيق مكاسب كبيرة و مهمة للبلاد و العباد و تعم الخيرات في بلد ينعم بموقع استراتيجي مهم.

و لابد من الحرص على تطوير السياحة الموجهة للدول الافريقية و شرقي اسيا و دول كثيرة بالقارة الامريكية و مع الحرص و التركيز على الدول العربية الشقيقة و خاصة دول الخليج العربي مع ضرورة تثمين السياحة الدينية الإسلامية و خاصة بالقيروان حيث يعتبر جامع عقبة ابن نافع القبلة الرابعة للمسلمين إضافة إلى وجود معالم حضارية اسلامية في عديد المدن و القرى التونسية دون ان ننسى أهمية الحضارة القفصية التي تمتد جذورها إلى القرن الخامس قبل المسيح.

كما ان بلادنا تعج بالاثار و المعالم الدينية التي تخص الكتابين يهود و مسيحيين.

اعتقد ان كل رسائلي قد وصلت مضمونة لمن يهمهم الأمر و أنّه حان الوقت لتطبيق تعليمات الزعيم الوطني رئيسنا الاستاذ قيس سعيد الذي يحرص دائما على تشجيع الشباب المبدع و المتشبع وطنية لبناء تونس الجديدة بعقلية جديدة و متطورة و بكل شفافية و مصداقية على أسس ثابتة و متينة اعتمادا على مساهمات فعالة بروح المبادرة.

و هذا أمر ممكن و وارد جدا

و الله ولي التوفيق و للحديث بقية

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

419
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة

403
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]
303
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
280
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
266
الأخبار

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا و انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل
257
الأخبار

المغرب – الكاميرون : استبعاد حكم جزائري في اللحظات الأخيرة… و الرباط تُعكّر احتفالها و تُسيء إلى كرة القدم الإفريقية
255
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
250
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
247
أخر الأخبار

خلافة بودربالة على رأس البرلمان: عصام شوشان يكشف حقيقة الأسماء المُتداولة (فيديو)
238
الأخبار

روسيا و الصين و إيران تبدأ مناورات بحرية في مياه جنوب إفريقيا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى