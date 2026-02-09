بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ليس من باب المجاملة او اطراء ورمي الورود اوالتشجيع على الانتماء لتكتلات سياسية و عسكرية و مالية واقتصادية واعدة اذا ما قلت ان علاقة التونسيين باشقاءهم في الجزائر الحبيبة ليست وليدة فترة قريبة من الزمن بل هي نتيجة علاقات متينة و عريقة ضاربة في أعماق التاريخ و تعاقبت علينا حضارات مشتركة كما وحدتنا ايام الجمر والحديد والنار والكفاح المشترك ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم في معارك مشتركة اختلطت فيها دماء أبناء بلدينا اهمها مجزرة قرية سيدي يوسف الحدودية.

و لم يمنع ذلك كل تونسي وطني حر من مد يده المساعدة والسلاح لاشقاءنا واصهارنا في القطر الجزائري حتى بعد استقلال تونس الى يوم تخلصت الجزائر ارض المليون ونصف المليون شهيد من براثن العدو الفرنسي المشترك.

و لم نمنع في كل المراحل المجاهدين الجزائريين من الإقامة و عبور الحدود و تقديم كل انواع العون والمساعدات والسلاح وتمكينهم من التعليم وبعث حكومة في المهجر وغير ذلك من التضامن اللامحدود.

و بقيت العائلات ليومنا هذا متصاهرة و مازالت تونس والجزائر قلب واحد ومصير واحد تاريخ ومستقبل مشترك ولا يمكن لأي جهة او أطراف حاقدة وماكرة تستطيع تفرقنا او تؤثر بما تبثه من اشاعات مغرضة وادعاءات كاذبة من طرف بيادق و مرتزقة الاستخبارات الاجنبية ان تحقق أهدافها الدنيئة بل بالعكس حسب ما توفر من معطيات فان هناك إجراءات هامة و غير مسبوقة سيعلن عنها قريبا لفائدة أبناء البلدين الشقيقين تهم خاصة التعاون الاقتصادي والمالي والاستثمارات المشتركة في كل القطاعات بتسهيلات كبيرى ومرونة ادارية يعود فيها الخير لشعبينا في طريق بناء وحدة اقتصادية تعتبر مثالية ولا تزعزعها المناورات الداخلية والخارجية ببلدينا.

و حسب مصادرنا فان العشرية القادمة هي فترة البناء الحقيقي والتشييد وتوحيد الكلمة والصف بتوجيهات من قائدي البلدين الزعيمين الوطنيين رئيسنا الاستاذ قيس سعيد و شقيقه الاستاذ عبد المجيد تبون و المؤكد ان اي قوة استعمارية غازية او متامرة على دولتينا غير قادرة على تفريقنا و ستبقى كلاهما تتمتع بالسيادة الكاملة والتقدير من طرف كل القوى العظمى في العالم دون انخراط في اي محور دولي كان ستقدر على هزمنا وتشتيت مواقفنا عاشت الاخوة الدائمة التي تجمعنا

والله ولي التوفيق

وللحديث بقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



