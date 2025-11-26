Français
Anglais
العربية
الأخبار

بقلم مرشد السماوي…شكرا للنيابة العمومية و السلطات الأمنية على آخر حملة ضد المحتكرين لإعادة تثبيت سعر بيع الموز

بقلم مرشد السماوي…شكرا للنيابة العمومية و السلطات الأمنية على آخر حملة ضد المحتكرين لإعادة تثبيت سعر بيع الموز

ارتاحت الأوساط الشعبية التونسية في الفترة القليلة الماضية للنتائج الرائعة لحملات السلطات الامنية و كل الأطراف المعنية بالضرب على أيادي المحتكريين الانتهازيين المتلاعبين بلقمة عيش التونسيين بدعم متواصل من النيابة العمومية مشكورة و قد شملت حملة المراقبة جل تجار الغلال بتونس الكبرى.

و تمّ تحرير محاضر في مخالفات متعدّدة و حجز كميات لا يستهان بها خاصة في مادة الموز المستورد من أمريكا اللاتينية حيث ارتفع سعر الكيلغرام من الموز من سبعة دنانير إلى حدود 20 دينارا.

و قد أجبر التجار على بيع كميات كبرى من الموز خوفا من تعفنها.

و قد اختف الموز كذلك من المساحات التجارية الكبرى و الأسواق المركزية التي لابد من مراقبتها بأكثر جدية و بصفة دائمة من فرق من خارج المناطق الخاضعة لتطبيق القانون عليها.

و هذا أمر ممكن و وارد جدا.

و الله ولي التوفيق و للحديث بقية

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

372
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
331
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
318
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى