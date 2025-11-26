بقلم مرشد السماوي…شكرا للنيابة العمومية و السلطات الأمنية على آخر حملة ضد المحتكرين لإعادة تثبيت سعر بيع الموز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتاحت الأوساط الشعبية التونسية في الفترة القليلة الماضية للنتائج الرائعة لحملات السلطات الامنية و كل الأطراف المعنية بالضرب على أيادي المحتكريين الانتهازيين المتلاعبين بلقمة عيش التونسيين بدعم متواصل من النيابة العمومية مشكورة و قد شملت حملة المراقبة جل تجار الغلال بتونس الكبرى.

و تمّ تحرير محاضر في مخالفات متعدّدة و حجز كميات لا يستهان بها خاصة في مادة الموز المستورد من أمريكا اللاتينية حيث ارتفع سعر الكيلغرام من الموز من سبعة دنانير إلى حدود 20 دينارا.

و قد أجبر التجار على بيع كميات كبرى من الموز خوفا من تعفنها.

و قد اختف الموز كذلك من المساحات التجارية الكبرى و الأسواق المركزية التي لابد من مراقبتها بأكثر جدية و بصفة دائمة من فرق من خارج المناطق الخاضعة لتطبيق القانون عليها.

و هذا أمر ممكن و وارد جدا.

و الله ولي التوفيق و للحديث بقية

