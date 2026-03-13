Français
Anglais
العربية
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : عاشت الحكمة و الرصانة و الحيادية في مواقف الدبلوماسية التونسية و هي تقاليد موروثة و مواصلة مند بداية بناء الدولة الحديثة في بداية الاستقلال الى يومنا هذا و لابد ان نجسم شعار تونس سويسرا العرب…

بقلم مرشد السماوي : عاشت الحكمة و الرصانة و الحيادية في مواقف الدبلوماسية التونسية و هي تقاليد موروثة و مواصلة مند بداية بناء الدولة الحديثة في بداية الاستقلال الى يومنا هذا و لابد ان نجسم شعار تونس سويسرا العرب…

في خضم الأحداث الدامية و المدمرة بالشرق الأوسط في صراع عسكري خطير جدا صهيو أمريكي ضد إيران التي تجاوزت كل حدود احترام سيادة الدول الخليجية بتنفيذ ضربات عسكرية مجنونة ضد كل دول التعاون الخليجي مستثنية سلطنة عمان بدعوى ملاحقة الجنود و أعوان المخابرات الامريكية بالقواعد المتواجدة في هذه الدول الى جانب تدمير منشآت عسكرية و مدنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بغاية تدمير الكيان الصهيوني وفي الوقت الذي بقت فيه جل دول العالم و شعبها باهتة حائرة في الاعلان عن مواقفها من هذه الحرب المجنونة التي يصعب التكهن بنهايتها و حصر ما ستخلفه من دمار على جميع الاصعدة و هناك دول تحالفت مع القوى الصهيوامريكية و هناك دول أعلنت مساعدتها المطلقة لدولة إيران وهناك من الدول من بقيت صامتة “شاهد ما شافت حاجة” مواقفهم يسودها التذبذب و الموضوع بعقلية اللاموقف او الاصطفاف مع من سيكسب رهان هذا الصراعات الازلي الموروث المتواصل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

262
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

245
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
236
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
232
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
222
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
206
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : في كل الاحتمالات و مهما طالت و كانت نتائج الحرب المجنونة بين إيران و الجانب الصهيو أمريكي فلا أحد رابح
205
الأخبار

الكشف عن موعد عودة مبابي من الإصابة
202
اقتصاد وأعمال

إغلاق مضيق هرمز: صدمة كبرى في سوق الغاز العالمي
201
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
199
أخر الأخبار

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى