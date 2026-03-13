بقلم مرشد السماوي : عاشت الحكمة و الرصانة و الحيادية في مواقف الدبلوماسية التونسية و هي تقاليد موروثة و مواصلة مند بداية بناء الدولة الحديثة في بداية الاستقلال الى يومنا هذا و لابد ان نجسم شعار تونس سويسرا العرب…

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في خضم الأحداث الدامية و المدمرة بالشرق الأوسط في صراع عسكري خطير جدا صهيو أمريكي ضد إيران التي تجاوزت كل حدود احترام سيادة الدول الخليجية بتنفيذ ضربات عسكرية مجنونة ضد كل دول التعاون الخليجي مستثنية سلطنة عمان بدعوى ملاحقة الجنود و أعوان المخابرات الامريكية بالقواعد المتواجدة في هذه الدول الى جانب تدمير منشآت عسكرية و مدنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بغاية تدمير الكيان الصهيوني وفي الوقت الذي بقت فيه جل دول العالم و شعبها باهتة حائرة في الاعلان عن مواقفها من هذه الحرب المجنونة التي يصعب التكهن بنهايتها و حصر ما ستخلفه من دمار على جميع الاصعدة و هناك دول تحالفت مع القوى الصهيوامريكية و هناك دول أعلنت مساعدتها المطلقة لدولة إيران وهناك من الدول من بقيت صامتة “شاهد ما شافت حاجة” مواقفهم يسودها التذبذب و الموضوع بعقلية اللاموقف او الاصطفاف مع من سيكسب رهان هذا الصراعات الازلي الموروث المتواصل.

