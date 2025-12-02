Français
بقلم مرشد السماوي : لابد من الاستعداد لكل مخططات توافد أعداد ضخمة من اللاجئين خاصة الفرنسيين و الإيطاليين و الألمان للإقامة الدائمة ببلادنا في هجرات معاكسة

المتابع بدقة و اهتمام لما يحصل من صراعات و حروب و أزمات مالية و اقتصادية حادّة غير مسبوقة بأوروبا تحت تأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي تواصلت بدون انقطاع لفترة قاربت 4 سنوات
ومن هو قادر على فك الغاز و شفرات ورموز الخطط والاتفاقيات وخارطة طريق جديدة تجمع بين جمهورية روسيا الاتحادية و الولايات المتحدة الأمريكية في زمن بدأت تعيش فيها دول الاتحاد الاوروبي انشقاقات و خلافات عميقة تهددهم بالتفكك و التضارب في المواقف و المباديء في القرارات تجاه استراتيجيات ممنوعة و محدد و ماكرة من طرف القطبين الروسي و الأمريكي.

و أمام استفحال الازمات الاقتصادية والمالية بأشكال غير مسبوقة في الدول الاوروبية وتصاعد نسب البطالة هناك وحملات ممنوعة ضد المهاجرين الشرايين و خاصة المقيمين خارج القانون من الحرارة خاصة العرب و الافارقة و مع حصول تحذيرات جدية من جهات رسمية بدول أوروبية خاصة بفرنسا و المانيا و إيطاليا و بريطانيا يحذرون من زحف الدب الروسي عسكريا و أمنيا نحو بلدانهم بالاتفاق مع النسر الأمريكي و تغول التنين الصيني اقتصاديا و ماليا فإن هناك إمكانية حصول موجات هجرة معاكسة قادمة للاستقرار نهائيا بصفة دائمة قبل سنة 2030 و من طرف اعداد كبيرة من الاوروبيين للاستقرار بعدد من دول شمال أفريقيا و دول ساحل و جنوب الصحراء بما فيها تونس و لابد من التفطن لهذه الأوضاع و الاستعداد لها مسبقا بالبلاد التونسية.

رفقا بأمن واستقرار البلاد و رحمة بالعباد.

و آلله اعلم

و للحديث بقية

