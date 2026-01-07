Français
Anglais
العربية
رياضة

بقلم مرشد السماوي : لماذا لا يتم الاختيار على ممرن جزائري كفء على رأس المنتخب الوطني لضرب عصفورين بحجر واحد ؟

بقلم مرشد السماوي : لماذا لا يتم الاختيار على ممرن جزائري كفء على رأس المنتخب الوطني لضرب عصفورين بحجر واحد ؟

لا يخفى على احد ان ما حصل من نتائج خيبت آمال الجماهير التونسية بعد انسحابين متتاليين في كأس العرب وكأس امم أفريقيا بطريقة اقل ما يقال فيها مذلة وتم تحميل المسؤولية لممرن المنتخب الوطني سامي الطرابلسي الذي أنجز ما عجز عليه غيره وأبدى شجاعة ووطنية خالصة عندما انسحب العديد في اوقات حرجة وقبل تحمل المسؤولية بدون قيد او شرط او مقابل مادي تلقاه هو وفريقه الفني لحد الان.

وأمام هذا الوضع الغير عادي والطريق المليء بالأشواك وبمناورات الانتهازيين والسماسرة الذين يسعون لتقديم اسماء ممرنين تونسيين وأجانب واقتراحهم لغايات أصبحت مكشوفة ومصالح مادية مفضوحة لا يسعني ان اقترح على الجميع لسحب البساط من تحت أقدام المناوئين والسماسرة وحتى الممرنين الذين منهم من عرض خدماته من تونسيين وأجانب اقترح دعوة ممرن كفء غير تونسي وليس من أوروبا بل يكون متميز بالشفافية وفرض الشخصية وله خبرة دولية عربيا مصريا مثلا وخاصة جزائريا يفقه جيدا عقلية اللاعب التونسي المحلي وكذلك الذي ينشط بفرق أوروبية ويكون حازما في مهمته وحاسما في قراراته وبهذه الطريقة يمكن ضرب عصفورين بحجر واحد ويجعل الأبواب مفتوحة لتعريف أبناءنا بالمنتخب الوطني في اقصائيات بطولة العالم في الصائفة القادمة والله اعلم.

وولي التوفيق وللحديث بقية…

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

474
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

413
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
386
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
301
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
279
الأخبار

تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي
277
اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك
275
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
271
الأخبار

المنستير : تقدّم أشغال تهيئة ملعب مصطفى بن جنّات
269
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
265
الأخبار

تونس: أكثر من ألف قتيل سنويًا في حوادث المرور للسنة الخامسة على التوالي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى