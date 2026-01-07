بقلم مرشد السماوي : لماذا لا يتم الاختيار على ممرن جزائري كفء على رأس المنتخب الوطني لضرب عصفورين بحجر واحد ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لا يخفى على احد ان ما حصل من نتائج خيبت آمال الجماهير التونسية بعد انسحابين متتاليين في كأس العرب وكأس امم أفريقيا بطريقة اقل ما يقال فيها مذلة وتم تحميل المسؤولية لممرن المنتخب الوطني سامي الطرابلسي الذي أنجز ما عجز عليه غيره وأبدى شجاعة ووطنية خالصة عندما انسحب العديد في اوقات حرجة وقبل تحمل المسؤولية بدون قيد او شرط او مقابل مادي تلقاه هو وفريقه الفني لحد الان.

وأمام هذا الوضع الغير عادي والطريق المليء بالأشواك وبمناورات الانتهازيين والسماسرة الذين يسعون لتقديم اسماء ممرنين تونسيين وأجانب واقتراحهم لغايات أصبحت مكشوفة ومصالح مادية مفضوحة لا يسعني ان اقترح على الجميع لسحب البساط من تحت أقدام المناوئين والسماسرة وحتى الممرنين الذين منهم من عرض خدماته من تونسيين وأجانب اقترح دعوة ممرن كفء غير تونسي وليس من أوروبا بل يكون متميز بالشفافية وفرض الشخصية وله خبرة دولية عربيا مصريا مثلا وخاصة جزائريا يفقه جيدا عقلية اللاعب التونسي المحلي وكذلك الذي ينشط بفرق أوروبية ويكون حازما في مهمته وحاسما في قراراته وبهذه الطريقة يمكن ضرب عصفورين بحجر واحد ويجعل الأبواب مفتوحة لتعريف أبناءنا بالمنتخب الوطني في اقصائيات بطولة العالم في الصائفة القادمة والله اعلم.

وولي التوفيق وللحديث بقية…

