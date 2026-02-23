Français
بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..

ماذا عسانا كعرب و مسلمين ان نقول و نردد ما خلفته العصابات الصهيونية المدعمة من القوى الامبريالية تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا عسانا ان نقول للعالم بعد ان تمت إبادة جماعية و خلفت عشرات الالاف من القتلى و مئات الالاف من الجرحى و الاف مازال بعضهم تحت انقاض منازلهم هم اخوة لنا في الأراضي الفلسطينية بغزة الابية بعد ثلاثة ارباع قرن من الاحتلال و القهر و التصفيات الجسدية و التنكيل بأصحاب الارض.

ماذا تبقى لنا من التنديد بأكثر الجرائم عنفا و وحشية ضد الانسانية و الغريب ان المنظمات التي تنعت بالانسانية و الحقوقية بكل أنحاء العالم و حتى بجل الدول العربية والإسلامية التزمت الصمت الرهيب و منها من وافقت هذه الأيام على مخطط استعماري جديد لتقسيم قطاع غزة الفلسطينية لتنهب ثروات الباطنية و نعت المشروع الجديد خارطة طريق ما سموه مجلس السلام.

عن أي سلام يتحدثون بعد القضاء على ما تبقى من المقاومة الفلسطينية و اخضاع من تشبث بالأرض و دافع عن الشرف و الحق في الوجود و العيش فوق الأرض و تحت السماء لاعادة دول غربية و اخرى شرقية تصنف عظمى اتفقت على تقسيم الكعكة الجديدة و كل الثروات الباطنية و اخضاع أهلها لارادتهم بحجة إطلاق وقف النار و اعادة الأعمار.

يا للخزي و العار لكل من ساهم في مشروع إبادة إخوتنا بالأراضي الفلسطينية بقوة الحديد و النار و العرب المسلمين لا حول و لا قوة لهم و لا يخجلون عند تحليل ما يحصل من تقتيل يومي للفلسطينيين حسب نسخ اعلام الغرب بكثير من الحقد و العار.

و الله اكبر و لاحول

و لاقوة الا بالله العلي العظيم

