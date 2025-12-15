Français
بقلم مرشد السماوي : هل سيكون يوم 17ديسمبر 2025 الجاري ذكرى عيد الثورة الشرار الاولي و الكبرى لبناء تونس الجديدة

المتابع بدقة وفتنة واهتمام ما يجري من أحداث وحركات داخلية على جميع الاصعدة وتحولت خارجية ومستجدات لها تأثير على بلادنا وكل شمال أفريقيا وقادر على فك شفرات اللعبة السياسية  والاقتصادية والمالية والنقابية والشؤون الخارجية يكتشف ان بلادنا قادمة على مرحلة حساسة  ومفصلية و مستعد بروح التحدي والثقة في النفس والتابعين بالوطنية الخالصة و الدفاع عن سيادة الدولة و علوية القانون و عن حقوق و كرامة الشعب التونسي.

و سيتأكّد و يتكلم كل هذا حسب ما توفر من معطيات في يوم مشهود سيعرض فيه التونسيين الوطنيين الاحرار بإعداد كبيرة في مسيرة ضخمة بالعاصمة يوم عيد الثورة في 17من الشهر الحاري تأييد لقاء ثورة التحرير الوطني رئيسنا الزعيم الوطني الفذ الاستاذ قيس سعيد قد يتخلل ذلك و يلقي في هذا اليوم المبارك خطاب تاريخي قد يكون بشارة خير و اعلان بالطلاق حقيقي لبناء و تشجيع تونس الجديدة بأفكار كبرها و سواعد و عقول شبابها الذي سيحمل المشعل بعد الإعلان من طرف أعلى هرم السلطة عن قرارات حازمة وحاسمة وتعيينات جديدة في كل مواقع القرار الحساسة وطنيا وجهويا.

و سوف يتأكد الجميع ان بلادنا تسير علي درب البناء الحقيقي وصنع المعجزات في زمن المتناقضات والتحويلات في الساحة الدولية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ولا خوف على بلادنا من المؤامرات التي تحاك ضدها وتنفذ بالوكالة من طرف بيادق الاستخبارات العربية والأجنبية ويتم نسج خيوطها من طرف لوبيات المال والاعمال والسياسة.

و لكنهم لن يمروا ابدا وستبقى بلادنا في مناخ من الازمات العميقة التي تعاني منها جل الدول التي تصنف عظمى خاصة بأوروبا وسوف يعلن قريبا عن مشاريع ضخمة واستثمارات عربية واجنبي من أسواق تقليدية واخرى جديدة وكل ذلك بفضل الامن والامان والاستقرار الأمني والعسكري والاجتماعي.

و ما تتمتع به المؤسسات السيادية من جاهزية تامة و فطنة داءمة للتصدي لاعداء الله والوطن و لو كره الفاسدون الخونة المأجورون و الايام بيننا و الله ولي التوفيق والسداد

والنجاح الدائم

وللحديث بقية……

