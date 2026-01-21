بقلم مُرشد السماوي : عندما يزحف النادي الرياضي الصفاقسي نحو المراتب الأولى رغم غياب متابعة الاعلام الرياضي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ليس من باب المبالغة او رمي الورود اذا قلت ان النادي الرياضي الصفاقسي يخطو خطوات ثابتة و ناجعة للاقتراب من رأس قائمة الفرق المنافسة على المراتب الأولى بعد تحقيق انتصارات متتالية في خمسة مناسبات داخل صفاقس و خارجها.

و لا شكّ أنّ هذة القوة الصامتة بمردود غزير و ناجع من مواهب شابة تبهر كل المولعين بالفن الكروي الجميل كلهم من منتوج أكاديمية السي اس اس التي كان الفضل في تطويرها للفقيد الغالي المحب المثالي الرئيس السابق منصف خماخم طيب الله ثراه و اسكنه فسيح جناته.

من بين هؤلاء الشبان المتميزين الذين سيصنعون مستقبل النادي خلال المواسم القادمة نذكر إياد بالوافي و محمد الطرابلسي و عمر بن علي و يوسف حبشية و عبد السلام عقيد و البقية سيلتحقون بقافلة الابطال نذكر منهم يوسف بشة الذي عاد للتمارين مع فريقه بعد أن تمّ خلاص كل مستحقاته بقرابة مائه الف دينار تكفل بها رئيس لجنة الدعم المسؤول المثالي الرصين سفيان بوعزيز.

بشة عاش فترة فراغ بعد أن شوّش عليه السماسرة واعدينه بصفقة لفريق كبير تونسي و آخر خليجي هام اتضح انها من نسج الخيال.

نتمنى من الاعلام الرياضي أن يكون منصفا في رصد ما يقدمه أبناء قلعة الأجداد الذين إذا ما تواصلت انتصاراتهم رغم أزمة مالية حادّة يعيشها ناديهم المحروم من الانتداب بقرار من الفيفا من مخلفات ديون الهيئة المديرة السابقة برئاسة عبد العزيز المخلوفي بسبب انتدابات عشوائية و مصاريف اضافية رغم ان صفقة علاء غرام نال منها السي اس اس 6مليارات تقريبا.

و حسب مصدر جدير بالثقة قد يضطر كبار مسؤولي النادي الصفاقسي قريبا للتفريط بلاعب أو لاعبين بارزين لخلاص الديون بعد أن تم خلاص مستحقات اللاعبين و ممرنين لنصف مخلدات أجورهم بما قيمته 600 الف دينار.

و تبقى تموينات النادي من الاحباء و رجال الاعمال محتشمة و الديون الكاملة تقارب 9ملايين دينار.

و يبقى حلم الصفاقسية في ثاني أكبر و أهم المدن اقتصاديا و ماليا يطالبون بتحقيق حلمهم الكبير بعد الاعلان عنه منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن و هو انجاز مدينة رياضية بقيت وعود كاذبة و حبرا على ورق.

و الله ولي التوفيق و للحديث بقية…

