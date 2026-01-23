Français
بلاغ إلى أبناء الجالية اللبنانية بتونس: إطلاق خدمة الحصول على البيان عدد 3 إلكترونيًا

أعلنت سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية التونسية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكّن أبناء الجالية اللبنانية المقيمين بتونس من الحصول على البيان عدد 3 ، في إطار تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأوضحت السفارة أن تقديم المطلب يتم عبر القسم القنصلي، حيث يتولى المعني بالأمر إيداع الملف وفق التراتيب الجاري بها العمل. وتشمل الوثائق المطلوبة صورة شمسية شخصية تُرفق بالمطلب ويتم التصديق عليها من قبل السفارة أو القنصلية.

كما أشارت إلى أن المعلوم القنصلي المستوجب يُقدّر بـ 168 دينارًا تونسيًا. ودعت السفارة الراغبين في مزيد من المعلومات أو الاستفسار إلى مراجعة القسم القنصلي خلال أوقات العمل الرسمية.

