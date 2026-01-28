بلاغ إلى التونسيين بالجزائر بشأن الأيام القنصلية بوهران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر أنه تقرّر تأجيل تنظيم الأيام القنصلية التي كان من المزمع إجراؤها بمدينة وهران يومي 06 و07 فيفري 2026، وذلك في إطار الحرص على إنجاح هذه التظاهرة القنصلية وضمان أفضل ظروف التنظيم.

وأوضحت السفارة، في بلاغ موجّه إلى أفراد الجالية التونسية المقيمة بالغرب الجزائري، أنّ قرار التأجيل يهدف إلى تمكين أوسع مشاركة ممكنة للتونسيين بالخارج، إلى جانب توفير شروط إعداد وتنظيم أكثر نجاعة لهذه المهمة القنصلية.

وأكدت السفارة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المواعيد الجديدة والأماكن المحددة لتنظيم الأيام القنصلية، وذلك عبر الصفحة الرسمية للسفارة ووسائل التواصل المعتمدة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



