الأخبار

بلاغ تحسيسي: كيف تحمي ماشيتك من التسمّم المعوي بعد نزول الأمطار؟

في أعقاب نزول الغيث النافع بعديد المناطق خلال الفترة الأخيرة وما رافقه من ظهور كساء نباتي جديد بالمراعي، وجّهت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغًا تحسيسيًا لفائدة مربّي الماشية، محذّرة من مخاطر التغيير الفجئي في النظام الغذائي للمجترات.

وأوضحت الوزارة أنّ الأعشاب الخضراء الحالية مازالت في مراحلها الأولى من النمو ولم تبلغ بعد مرحلة النضج، في حين أنّ أغلب قطعان المجترات لم تكن معتادة خلال الفترة السابقة على التغذية من الأعشاب الغضّة. هذا التغيّر المفاجئ قد يتسبّب في ظهور مرض التسمّم المعوي المعروف بـ“بومريرة”، وهو مرض خطير قد يؤدّي إلى نفوق مفاجئ دون أعراض مسبقة.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع مربّي الماشية إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والالتزام بجملة من التوصيات الوقائية، أبرزها:

  • التدرّج في تغيير النظام الغذائي للمجترات مع احترام التوازن الغذائي.

  • تقديم الأعلاف الخشنة (التبن، القش…) قبل إدخال الحيوانات إلى الرعي، للحدّ من الاستهلاك المفرط للأعشاب الغضّة.

  • تلقيح المجترات ضدّ التسمّم المعوي بالتنسيق مع الطبيب البيطري الخاص، وذلك قبل الشروع في تغيير العليقة بمدّة لا تقلّ عن شهر، لضمان تكوين مناعة وقائية كافية.

  • الاتصال الفوري بالطبيب البيطري عند ملاحظة أي أعراض غير طبيعية مثل الخمول، ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان الشهية.

  • تجنّب الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية دون وصفة طبية، لما قد يترتّب عنه مضاعفات صحية خطيرة.

وشدّدت الوزارة على أنّ الوقاية والتدرّج الغذائي يبقيان السبيل الأنجع لحماية الثروة الحيوانية، خاصّة في الفترات الانتقالية التي تشهد تغيّرات مناخية ونباتية مفاجئة.

