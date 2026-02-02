بلاغ جديد من النادي الصفاقسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت اللجنة القانونية للنادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الإثنين، بلاغًا نُشر على الصفحة الرسمية للنادي، تعلّق بملف تغيير الكرات خلال الشوط الثاني من مباراة الجولة الرابعة إياب أمام شبيبة العمران، وذلك بعد التفطن إلى وجود خلل كبير في مستوى الهواء بالكرات الرسمية.

و أوضحت اللجنة في نص البلاغ أن تغيير الكرات أو نقص الهواء فيها يعرّض الفريق المضيف إلى خطية مالية فقط، دون المرور إلى هزيمة جزائية، خاصة بعد اعتماد الحكم على كرات جديدة خلال الشوط الثاني من اللقاء.

كما أكدت اللجنة القانونية للنادي الصفاقسي أنه سيتم إعداد ملف على خلفية تصريحات المدير الرياضي لشبيبة العمران، عبد السلام بوحوش، والتي أقرّ فيها بتعمّده عدم توفير كرات مطابقة للمعايير الرسمية من حيث مستوى الهواء، وهو ما اعتبرته اللجنة عملاً استفزازيًا يمسّ من نزاهة المنافسة.

