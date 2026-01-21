Français
Anglais
العربية
الأخبار

بلاغ لمستعملي الطرقات: انقطاعات مرورية وتحذيرات بسبب فيضانات الأودية

بلاغ لمستعملي الطرقات: انقطاعات مرورية وتحذيرات بسبب فيضانات الأودية

أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني بلاغًا تحذيريًا مُحيّنًا دعت فيه كافة مستعملي الطريق إلى توخّي أقصى درجات الحذر، على خلفية الانقطاعات المسجّلة بعدد من الطرقات نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه وفيضان بعض الأودية.

وأوضح البلاغ تسجيل الانقطاعات التالية:

  • سيدي مدين – مجاز الباب:
    الطريق الوطنية رقم 05 (الطريق القديمة) على مستوى وادي الحمار، حيث تم تسجيل انقطاع في حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار.
     ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 05 الجديدة.

  • المحجوبة – قلعة السنان:
    الطريق المعبدة غير المرقمة على مستوى قرية المحجوبة، حيث انقطعت حركة المرور بسبب فيضان وادي سراط، دون إمكانية تحويل السير.

  • القنيسة – دار الجندي:
    الطريق المعبدة غير المرقمة على مستوى قرية القنيسة بمعتمدية تاكلسة، مع انقطاع كامل لحركة المرور نتيجة فيضان وادي زانقو والانهيار الكلي لجسر وادي حواص، ولا توجد طرق بديلة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني السائقين إلى تعديل السرعة، وترك مسافة الأمان، واستعمال الأضواء أثناء التنقل، والالتزام التام بقواعد السير والجولان، مع عدم المجازفة بعبور النقاط الزرقاء أو أماكن تجمع المياه الجارفة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

665
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

632
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
519
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
339
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
310
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
300
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
298
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
295
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
280
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
279
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى