بلاغ لمستعملي الطرقات: انقطاعات مرورية وتحذيرات بسبب فيضانات الأودية

أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني بلاغًا تحذيريًا مُحيّنًا دعت فيه كافة مستعملي الطريق إلى توخّي أقصى درجات الحذر، على خلفية الانقطاعات المسجّلة بعدد من الطرقات نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه وفيضان بعض الأودية.

وأوضح البلاغ تسجيل الانقطاعات التالية:

سيدي مدين – مجاز الباب :

الطريق الوطنية رقم 05 (الطريق القديمة) على مستوى وادي الحمار ، حيث تم تسجيل انقطاع في حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار .

ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 05 الجديدة .

المحجوبة – قلعة السنان :

الطريق المعبدة غير المرقمة على مستوى قرية المحجوبة ، حيث انقطعت حركة المرور بسبب فيضان وادي سراط ، دون إمكانية تحويل السير.

القنيسة – دار الجندي:

الطريق المعبدة غير المرقمة على مستوى قرية القنيسة بمعتمدية تاكلسة، مع انقطاع كامل لحركة المرور نتيجة فيضان وادي زانقو والانهيار الكلي لجسر وادي حواص، ولا توجد طرق بديلة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني السائقين إلى تعديل السرعة، وترك مسافة الأمان، واستعمال الأضواء أثناء التنقل، والالتزام التام بقواعد السير والجولان، مع عدم المجازفة بعبور النقاط الزرقاء أو أماكن تجمع المياه الجارفة.

